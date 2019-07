Afrique: Après Dakar et Abidjan, les "AfroGourmands" font cap sur Douala et Lagos

Dakar — La première édition des "AfroGourmands", lancée le 11 juin dernier à Dakar, va se poursuivre les 23 et 24 juillet à Douala au Cameroun avant l'étape de Lagos (Nigeria), en septembre prochain, annoncent les organisateurs.

A l'initiative de la Commission européenne et du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) de France, "le lancement des « AfroGourmands », qui a débuté les 11 et 12 juin derniers à Dakar puis les 17 et 18 juin à Abidjan, se poursuit les 23 et 24 juillet à Douala et en septembre prochain à Lagos", notent-ils dans un communiqué parvenu mercredi à l'APS.

A l'occasion des étapes de Dakar et d'Abidjan, le chef Christian Abégan avait offert du "thiof poché au lait et sa brandade de patate douce ou le nougat glacé aux dattes et ananas, confiture de lait" aux participants, soit "près d'une centaine de professionnels et une soixantaine de talents culinaires africains", pour "un véritable voyage gustatif".

"Avec ce focus « lait », indique le communiqué, le chef Christian Abégan, Laetitia Gaborit et Pierre Gay, meilleurs ouvriers de France Fromager, font découvrir aux participants la fusion entre les produits laitiers et la gastronomie africaine."

Cette initiative lancée par la Commission européenne et le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) de France, se déroule pour la première fois en Afrique.

Prévu sur une durée de trois ans, ce programme vise selon les organisateurs la valorisation du savoir-faire, la diversité et l'excellence des produits laitiers européens au service de la cuisine africaine.