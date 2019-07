Cote d'Ivoire: Appui aux personnes malades du Cœur - L'Institut de Cardiologie d'Abidjan attend un important don, ce jeudi

La Fondation de l'opérateur digital engagé en Côte d'Ivoire, Orange Ci va procéder, ce jeudi 04 juillet 2019, à la remise d'un don de matériel médical au service cardio-pédiatrie de l'institut de Cardiologie d'Abidjan.

Ce don va contribuer à renforcer l'équipement de ce service et permettre d'offrir une meilleure prise en charge des cardiopathies congénitales infantiles et des enfants atteints de cardiopathie congénitale en général et particulièrement aux enfants issus de familles en situation difficile.

Selon l'institut, 80% des cas de malformations cardiaques enregistrés en Côte d'Ivoire, n'ont pas la possibilité d'être pris en charge faute d'équipements de chirurgie adéquats particulièrement en cardio-pédiatrie.

Résolument engagée a contribué à l'épanouissement et au bien-être des communautés, particulièrement au niveau sanitaire, avec une attention particulière accordée à la santé infantile et mère-enfant, la Fondation a initié plusieurs actions faveur de Lee Fondation Ica.

Et cela, dans le but d'accompagner l'Institut dans ses missions de prévention, de prise en charge, d'assistance et de soins des populations victimes des maladies cardiovasculaires et hypertension artérielle .