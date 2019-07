Cote d'Ivoire: Cavally-Guemo - Anne Ouloto lance le projet de réhabilitation de 400 pompes

La ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Anne Désirée Ouloto, a lancé, officiellement, le vendredi 1er juillet 2019, le projet de réhabilitation et de réparation de 400 pompes à motricité humaine dans les régions du Cavally et du Guemon. C'était à Mona, localité de la commune de Guiglo, en présence du corps préfectoral, des chefs de communauté et chefs de village.

La ministre Anne Désirée Ouloto a indiqué que ce Projet s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, d'instaurer un Programme social pour résoudre les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme d'ici à 2020, vu les difficultés d'approvisionnement en eau potable à cause du vieillissement et la surexploitation des pompes à motricité humaine dont le taux de panne est à 40%.

"Le programme social du gouvernement vise à faciliter l'accès aux services de base. Je suis ici dans le cadre de sa mise en œuvre. Le village de Mona devrait avoir un château d'eau. Le gouvernement en est conscient.

Et pour bien faire les choses, nous avons décidé d'aller progressivement", a-t-elle déclaré. Avant de présenter le tableau sombre des pompes à motricité humaine dans ces deux régions : "186 pompes sont hors d'usage dans le Cavally et environ 214 pompes dans le Guemon.

Ce qui donne 400 points d'eau qui ne fonctionnent pas dans les deux régions. Pourtant, l'eau est source de vie". Elle a précisé que la réparation desdites pompes va impacter positivement le quotidien des populations des départements des deux régions.

Les populations ont exprimé leur gratitude au Président Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.