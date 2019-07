Angola: La BNA cherche à réduire l'informel dans l'économie

Luanda — L'Angola déploie actuellement des efforts visant à réduire la dimension du secteur informel dans l'économie, ou le développement de systèmes analytiques pour la gestion et les risques dans le secteur financier, a fait savoir mardi, au Royaume Uni, le gouverneur de la Banque Nationale d'0Angola « BNA ».

Développant, à l'University of Cambridge, le thème intitulé « Le Rôle de la Réglementation Bancaire dans la Promotion des Institutions Financières - Cas de l'Angola », José Lima Massano a affirmé que la Banque Centrale cherchait également à augmenter la compréhension des concepts de base de services bancaires et des produits financiers disponibles.

Le gouverneur, qui s'exprimait en qualité d'invité du Cambridge Centre For Alternative Finance (CCAF), a souligné que la BNA insistait sur la promotion d'utilisation des moyens de paiement électroniques, et stimulait l'innovation pour la préservation de la stabilité financière et la sauvegarde des droits des consommateurs.

Le patron de la Banque angolaise, qui a également abordé les défis à relever par la BNA en partenariat avec d'autres institutions nationales, a développé ce thème devant une assistance diversifiée.

L'auditoire était composé des hauts fonctionnaires de la Banque mondiale, d'Indiana School of Business, d'Inter-American Development Bank, de Financial Conduct Authority, de Princeton University, de Banco do Brasil, et d'autres institutions du monde des finances.