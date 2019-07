Algérie: Mme Chorfi met en exergue le rôle des fermes pédagogiques dans l'éducation des enfants

Alger — La déléguée nationale, présidente de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi a mis l'accent, mercredi à Alger, sur l'importance des fermes pédagogiques en matière d'éducation et de loisirs destinés aux enfants en général, et aux enfants ayant des besoins spécifiques en particulier.

Au cours de la visite qu'elle a effectuée, en présence d'un groupe d'enfants orphelins et issus de familles nécessiteuses aux fermes pédagogiques de la commune de Zéralda (Alger), Mme Chorfi a précisé que ces fermes étaient à même de contribuer au renforcement des connaissances de cette frange d'enfants dans divers domaines, notamment en matière de préservation de l'environnement, d'élevage d'animaux, de transformation agroalimentaire et de production d'huiles à partir d'aliments naturels tels que le lait et ses dérivés, le miel, le chocolat et la confiture.

La même responsable a appelé à l'intensificaétion de ce type de fermes pédagogiques, espaces de loisirs en plein air, mais aussi "espaces thérapeutiques pour les enfants aux besoins spécifiques, à l'instar des autistes", à travers plusieurs activités comme l'équitation et la découverte d'animaux domestiques.

Ces enfants, dont certains sont venus du Centre de soins psychologiques de Bentalha relevant de la Fondation nationale de la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem), ont bénéficié d'explications simplifiées présentées par les responsables de ces fermes et se sont enquis des différents pavillons, à l'instar des écuries et des cages à poules, en sus du musée où sont exposés le matériel agricole et les chariots traditionnels dont l'utilisation remonte à l'antiquité.

Ces fermes fournissent, selon la gestionnaire Lamia Chaib, aux enfants plusieurs activités de loisirs et des visites guidées au profit des familles et associations activant dans le domaine de l'enfance, ainsi que des ateliers de formation en matière d'élevage d'animaux et de culture des plantes et des fruits sous le slogan "agriculture et enseignement".