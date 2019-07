Angola: Cuanza Sul - Réunion entre les hommes d'affaires polonais et angolais

Sumbe (Angola) — Des hommes d'affaires de l'Association d'entreprises d'exportation de la République polonaise et leurs homologues angolais se sont réunis mercredi à Sumbe, chef-lieu de la province de Cuanza Sul, dans le but d'identifier les potentialités locales et de projeter d'éventuels investissements.

L'Energie, l'Industrie et l'Agropastoral sont les secteurs sur lesquels la délégation polonaise a recueilli des informations qui pourraient être débattues lors du prochain forum Angola-Pologne, prévu en octobre 2019, a déclaré au sortir de la rencontre le président de cette Association d'entreprises, Ryszard Nowak.

Pour sa part, le vice-gouverneur local, Demétrio Sepúlveda, a souligné que, Cuanza Sul, province aux terres arables, était ravitaillée en électricité par les barrages de Laúca et de Cambambe.

Littorale et baignée par l'océan atlantique, la région est dotée des liaisons inter-municipales et provinciales capables de contribuer au partenariat et aux investissements étrangers, a-t-il précisé.