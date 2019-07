Algérie: L'expérience algérienne en matière de promotion de la femme et de la jeune fille soulignée à Niamey

Alger — L'expérience de l'Algérie en matière de promotion de la femme et de la fille, notamment après son succès dans la concrétisation des Objectifs millénaires du développement durable (OMD), a été soulignée à Niamey (Niger) lors d'une réunion ministérielle sur la promotion de l'autonomisation des filles et des femmes.

Les participants à cette réunion axée sur "la promotion de l'autonomisation des filles et des femmes" ont mis en avant, à la clôture de leurs travaux, l'expérience de l'Algérie en matière de promotion de la femme et de la fille, notamment après son succès dans la concrétisation des OMD, en enregistrant des indicateurs positifs, particulièrement en ce qui a trait à la mobilisation de ressources et législations de qualité dans le domaine de la généralisation de l'enseignement, sa gratuité et son caractère obligatoire pour tous les citoyens, sans distinction, a indiqué un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Ils ont relevé, en outre, les efforts consentis en matière d'alphabétisation, formation professionnelle et l'encouragement de l'entreprenariat tant en milieux urbain et rural, chez les filles et les femmes.

Dans son intervention aux travaux de cette réunion, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a présenté l'expérience de l'Algérie en matière de promotion de la femme et son autonomisation, dans les aspects socio-économiques et politiques, citant à cet égard les crédits accordés par l'Agence nationale de gestion des microcrédits (ANGEM) qui offre d'importants avantages à cette frange.

La ministre a également souligné dans ce contexte, que la majorité des bénéficiaires des crédits de l'ANGEM est constituée par la catégorie des femmes (63%), et ce au vu des facilitations qui leurs sont fournies, soit en termes de procédures d'octroi des crédits ou au niveau des prestations que l'ANGEM fournit après l'octroi du crédit, à travers l'accompagnement et la formation.

Mme Eddalia a affirmé, lors de la même réunion, que dans le cadre de la politique du gouvernement visant le rapprochement de l'Administration du citoyen et la simplification des procédures administratives, un service de demande de crédit via le net a été créée, précisant que ce service devra consolider les facilitations fournies par l'Agence et permettra au citoyen désirant bénéficier d'un crédit, de suivre son dossier à partir de la date de dépôt de la demande jusqu'à la date d'octroi du crédit.