Algérie: Une tentative de trafic de devises déjoué à l'aéroport international d'Alger

Alger — Les forces de police des frontières de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, ont interpellé, dans deux opérations différentes, deux présumés auteurs en possession de plus de 111.000 euros et plus de 181.000 dollars non déclarés, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale.

Ils ont également interpellé "un présumé auteur en possession de (181.900) Dollars non déclarés, en infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger".

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic de stupéfiants, les forces de police des sûretés de wilaya d'Alger, de Tébessa et d'Oran, ont mené des

opérations à travers leurs secteurs de compétence, qui ont permis l'interpellation de (56) individus suspects impliqués dans divers délits.

Ces opérations se sont soldées par la récupération à Alger de (350) comprimés psychotropes, une quantité de cannabis traité et des armes blanches ainsi que l'arrestation de (51) mis en cause impliqués dans ces divers délits.

A Tébessa, les éléments de la police judiciaire ont interpellé deux (2) présumés auteurs dans une affaire de trafic de psychotropes lors d'un mandat de perquisition, et ont récupéré (718) comprimés psychotropes.