Algérie: Opep - Prolongation de la réduction de production et adoption d'une charte de coopération

Alger — L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont décidé mardi à Vienne d'étendre leur accord de réduction de la production pour une durée de 9 mois à partir du 1er juillet tout en adoptant une charte de coopération, selon le communiqué final de la 6ème réunion ministérielle Opep et non-Opep.

"Les participants à cette réunion ont axé leurs délibérations sur l'évolution récente du marché pétrolier et les perspectives immédiates.

Compte tenu des grandes incertitudes sous-jacentes et de ses implications potentielles sur le marché pétrolier mondial, la 6ème réunion ministérielle des pays de l'Opep et des pays non membres de l'Opep a décidé d'étendre la décision prise en matière d'ajustements volontaires de la production lors de la 5ème réunion des ministres des organisations de l'Opep et des pays non membres de l'Opep du 7 décembre 2018, pour une période supplémentaire de neuf mois, du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020", a précisé la même source.

L'Opep avait convenu, en décembre 2018, avec dix pays producteurs non-Opep, la Russie à leur tête, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep.

Lors de cette réunion, il a été réaffirmé "l'engagement continu" des pays producteurs participants dans la "Déclaration de coopération" en faveur d'un marché stable, de l'intérêt mutuel des pays producteurs, d'un approvisionnement efficace, économique et sûr des consommateurs et d'un rendement équitable du capital investi, et notant l'amélioration générale des conditions du marché et de la confiance des investisseurs, ainsi que le retour de la confiance et des investissements dans l'industrie pétrolière.

Cette réunion tenue sous la coprésidence du président de l'Opep, le ministre du Pétrole du Venezuela et le ministre de l'énergie de la Russie, Alexander Novak, a rappelé les droits des peuples et des nations à la souveraineté permanente sur leurs richesses et ressources naturelles.

Il a été également rappelé la "Déclaration de coopération" conclue le 10 décembre 2016 entre les pays producteurs et non producteurs de l'Opep.

D'autre part, cette sixième réunion Opep /non-Opep a souligné le soutien et l'engagement de tous les pays participant à la Déclaration de coopération à tirer parti des succès remportés jusqu'à présent.

Elle a ainsi approuvé "le projet de texte de la Charte de la coopération, engagement volontaire de haut niveau, permettant de poursuivre le dialogue dynamique entre les pays dans la Déclaration de coopération aux niveaux ministériel et technique", selon le communiqué.

A cet effet, il a été demandé à tous les pays participants de soumettre le projet de texte à leurs processus nationaux respectifs.

Le Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC) a été invité à surveiller avec vigilance la mise en œuvre équitable de la résolution susmentionnée, à la lumière de l'équilibre offre/demande et des incertitudes persistantes, et à en rendre compte à la réunion.

La réunion a, par ailleurs, exprimé sa profonde gratitude au JMMC, au Comité technique mixte (JTC) et au secrétariat de l'Opep pour leur soutien continu depuis la 5ème réunion ministérielle de l'Opep et hors Opep.

La prochaine réunion ministérielle des pays de l'Opep et des pays non membres de l'Opep se tiendra à Vienne le 6 décembre 2019.