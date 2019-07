Maroc: La dette extérieure publique du Maroc se situe à 326,3 MMDH au premier trimestre

L'encours de la dette extérieure publique s'est situé à 326,3 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre 2019, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

La structure par créanciers de cette dette fait ressortir une prédominance des multilatéraux avec une part de 48,6%, suivis des bilatéraux (28,1%) et des marchés financiers internationaux et banques commerciales (23,4%), précise la DTFE dans son bulletin statistique de la dette extérieure publique à fin mars, publié sur le site du ministère.

Au T1-2019, poursuit la même source, les établissements publics et le Trésor ont été les premiers emprunteurs avec des parts respectives de 54,4% et 44,9%, notant que les encours de la dette extérieure des établissements et entreprises publics (EPP) et du Trésor se sont établis à 179,8 MMDH et 146,5 MMDH, respectivement.

Le bulletin fait également savoir qu'au cours des trois premiers mois de 2019, un volume global de 4,3 MMDH a été mobilisé par le secteur public, dont 3,3 MMDH destinés aux projets d'investissements des EEP et des collectivités territoriales, et un milliard de dirhams pour les réformes et les projets du budget, rapporte la MAP.

Par devise, la dette extérieure publique a été dominée par l'euro (59,2%), alors que le dollar américain a représenté 28,8% et le yen japonais 3,7%, précise la DTFE, ajoutant que la part de la dette à taux d'intérêt fixe s'est élevée à 75,4% contre 24,6% à taux variable.

Le bulletin statistique est une publication trimestrielle visant à diffuser des statistiques de la dette extérieure publique, en vue de compléter les statistiques disséminées dans le cadre de la Norme spéciale de diffusion des données du FMI (NSDD) et de permettre aux utilisateurs internes et externes de disposer régulièrement d'une vue globale sur l'endettement extérieur public.