Afrique: Zoomlion lance un plan global pour l'Afrique afin de stimuler la coopération agricole entre la Chine et l'Afrique

communiqué de presse

Changsha, Chine — La première exposition économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, qui a pour thème « Une coopération bénéfique à tous pour le partenariat économique et commercial entre la Chine et l'Afrique », s'est ouverte le 27 juin à Changsha, dans la province du Hunan.

Plus de 10 000 invités venus de 53 pays africains se sont réunis à Changsha pour discuter de la coopération et du développement entre la Chine et l'Afrique, en mettant l'accent sur la promotion du commerce et des investissements, sur la technologie et les infrastructures agricoles ainsi que sur d'autres domaines clés, en fonction d'une série d'activités qui sera lancée prochainement. M. Jimmy Pan, le directeur adjoint de Zoomlion Heavy Machinery Co. Ltd (l'unité agroalimentaire de Zoomlion Group), a prononcé un discours lors du Séminaire sur la coopération agricole et le développement entre la Chine et l'Afrique, qui a suscité un grand intérêt.

L'agriculture est un domaine important de la coopération sino-africaine. En 2018, les importations chinoises en provenance d'Afrique ont augmenté de 32 %, dont 22 % de produits agricoles. Cependant, le niveau de mécanisation agricole en Afrique n'est pas élevé, ce qui rend la productivité des cultures faible. Il existe donc un grand potentiel de coopération entre la Chine et l'Afrique pour la mécanisation agricole en maximisant l'utilisation des machines. Un certain nombre de grandes entreprises chinoises dans le domaine de la technologie agricole et des plantations, ainsi que des entreprises travaillant dans le secteur des machines agricoles, comme le plan de Zoomlion, s'efforcent d'exploiter les champs segmentés en Afrique dans le processus de modernisation agricole. Afin de promouvoir la coopération en matière de mécanisation agricole avec les pays africains, Zoomlion a élaboré une stratégie à long terme pour partager la modernisation de l'agriculture africaine qui repose sur le principe d'une situation bénéfique à tous. Le même jour que l'exposition, Zoomlion a signé un protocole d'accord avec Tractors & Engineering Company, qui est la première société de commerce d'équipements agricoles en Égypte, pour aider au développement du domaine agricole en Égypte.

Lors du Séminaire sur la coopération agricole et le développement entre la Chine et l'Afrique, M. Jimmy Pan a déclaré que Zoomlion espère sincèrement promouvoir la coopération en matière de mécanisation agricole avec les pays africains. Pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les pays africains, y compris le faible niveau de mécanisation agricole ainsi que les problèmes de technologie, de finance et de talent, Zoomlion a apporté des solutions appropriées, car Zoomlion est prêt à adapter les machines agricoles aux besoins locaux des pays africains en utilisant la force de la R&D de Zoomlion. Zoomlion est également prêt à fournir des services de conseil et de soutien technique pour la mécanisation agricole et des solutions technologiques aux entreprises locales. Zoomlion est prêt à jouer un rôle important en fournissant aux pays africains les moyens de financer l'ensemble du processus de mécanisation et de résoudre le manque de fonds. Zoomlion est prêt à aider les pays africains à créer un mode de plantation agricole moderne et à cultiver les talents locaux dans le domaine de la mécanisation agricole. Zoomlion est disposé à devenir un partenaire coopératif des pays africains dans la localisation de leurs équipements agricoles.

M. Jimmy Pan indique que Zoomlion est le fabricant d'équipements agricoles avec des machines qui conviennent à différentes cultures dans différents processus de production agricole. Il a déclaré que Zoomlion travaille comme un fournisseur de solutions globales de mécanisation agricole, que sa R&D a une excellence unique, que nous pouvons personnaliser et développer des équipements agricoles adaptés aux exigences locales et que nous fournirons des services de consultation et de soutien technique pour la modernisation de l'agriculture.

Il est dit que Zoomlion a fait son entrée sur le marché africain en 2011, et que la société connaît un succès progressif en adaptant et en développant des machines agricoles adaptées aux besoins locaux. En outre, elle fournit un soutien adapté pour les solutions technologiques à la mécanisation agricole locale. Cela permet à nos clients d'être satisfaits et nous aide à obtenir des retours positifs du marché. Aujourd'hui, Zoomlion a ouvert avec succès les marchés du Kenya, de la Tunisie, du Nigeria et de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, etc., et a vendu près de 3 000 ensembles d'équipements agricoles.

Les fonds sont des questions cruciales pour les pays africains dans l'amélioration de leur mécanisation agricole. Pour s'attaquer à ce problème, M. Jimmy Pan a déclaré que puisque Zoomlion a conservé de bonnes relations de coopération à long terme avec les banques et les institutions financières en Chine, elle peut aider les pays africains à obtenir des fonds d'aide chinois de ces banques en Chine, et à établir un mode commercial basé sur le troc. M. Pan a ajouté que son entreprise est prête à jouer un rôle important en tant que pont dans le financement de la mécanisation de l'ensemble du processus agricole dans les pays africains.

Pour ce qui est de cultiver les talents de la mécanisation agricole en Afrique, Zoomlion prévoit de mettre en place des projets pilotes en Afrique, et de coopérer avec les gouvernements locaux et les plantations pour mettre en place des zones de démonstration modernes de coopération agricole. Au cours de ce processus, elle utilisera du matériel agricole de pointe ainsi que des méthodes de culture mécaniques et de gestion, qui sont étroitement liées aux exigences agronomiques en vue de créer un mode de plantation efficace, à haut rendement et de haute qualité, en accord avec les conditions des pays africains. En s'appuyant sur ces zones, elle aidera à cultiver les talents de la mécanisation agricole pour les pays africains.

De plus, Zoomlion a commencé à exécuter le plan de construction de 10 bases de fabrication à l'étranger. Compte tenu de l'énorme potentiel de marché en Afrique, Zoomlion prévoit de sélectionner des pays africains adéquats avec une bonne base industrielle pour localiser certaines parties de la production et améliorer la capacité d'approvisionnement d'équipements agricoles.

Le Plan Afrique de Zoomlion a été très bien accueilli et soutenu par les représentants présents de tous les secteurs de la société. Certains experts du secteur expriment qu'il existe une large perspective pour la coopération agricole entre la Chine et l'Afrique. Le Plan global de coopération pour l'Afrique conçu par Zoomlion peut améliorer le taux de mécanisation agricole et de résoudre les problèmes techniques, financiers et de talents, et peut également cultiver les talents locaux de la mécanisation agricole et localiser la fabrication et la fourniture des machines agricoles dans les pays africains. Ces actions ont mis en évidence l'accomplissement par Zoomlion de sa mission et de ses responsabilités en tant qu'entreprise citoyenne internationale, et feront franchir une nouvelle étape à la coopération agricole sino-africaine.