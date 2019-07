Madagascar: HCDDED - Du droit à la défense

Le droit à la défense est un des droits fondamentaux reconnus à un individu. C'est ainsi qu'il est consacré par tous les textes fondamentaux, allant de la déclaration universelle des droits de l'homme et des conventions internationales.

Dans son magazine n°3 (Demokrasia), le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit (HCDDED) a parlé, entre autres, des droits de l'homme et de l'Etat de droit. Pour le premier point, la mission du HCDDED se rapporte essentiellement à la défense de l'Etat de droit. Ainsi, parler du droit à la défense ne peut être qu'un devoir qui constitue une bataille quotidienne auprès des autorités policières et de la gendarmerie. Ce haut conseil veille notamment au respect des valeurs démocratiques et de l'éthique, à la promotion et à la protection des droits fondamentaux, au respect de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ainsi qu'à formuler toute recommandation utile à toute institution, tout organisme ou toute entité publique ou privée dans le cadre de ses domaines d'attributions.

Responsabiliser. Concernant les dernières élections, le HCDDED estime qu'il faudrait responsabiliser les Chefs Fokontany, notamment en leur donnant les moyens matériels et financiers dans l'accomplissement de leur tâche. Une autre anomalie constatée par ce Haut conseil concerne la marchandisation. Il propose ainsi la pluralité de l'expression des courants de pensée et d'opinions politiques. Et pour couronner le tout, il suggère la neutralité politique et l'impartialité tout en soulignant au passage qu'«il n'y a pas que l'administration qui doit se conformer au principe universel de la neutralité politique et l'impartialité, lors des élections, mais tous les services publics ». Notons que depuis son installation à Soanierana, le HCDDED reçoit des doléances, plaintes et autres requêtes émanant d'individus ou d'entités constatant le non-respect des principes démocratiques et des règles de droit par une institution ou entité publique ou privée.