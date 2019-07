Madagascar: Musique - Wawa et Diamond Platnumz ensemble sur le nouveau tube « Moto »

La musique malgache en général, et celle de Wawa en particulier, dépasse les frontières nationales. Si elle a inondé la région du sud-ouest de l'Océan Indien, cette fois-ci elle commence à conquérir le Continent noir.

Après ses duos avec le Mahorais Bacoili en 2017, avec le groupe Ivoirien Kiff No Beat et Serge Beynaud en 2018, Wawa a offert à ses fans, le 3 juin dernier, un nouveau single en featuring avec le chanteur et compositeur tanzanien Diamond Platnumz. Avec la collaboration de SW studio et Zoom Production, le clip est réalisé par Kenny, un producteur hors pair. En deux jours, le nouveau morceau « Moto » récolte plus de trente mille vues sur la chaine Youtube. De leurs cotés, les deux chanteurs ont non seulement fusionné leurs sonorités, mais ont su également marier la culture malgache et tanzanienne. Par ailleurs, Diamond Platnumz n'a pas eu de difficulté à prononcer quelques mots malgaches comme « Avia », « Asiava môtro », et autres vocables. Les fans ont salué le savoir-faire de ces deux artistes. Vavola Samson « félicite Diamond et Wawa d'avoir réalisé une belle combinaison. Ils ont réussi. »

A part les chanteurs internationaux comme le Nigérian Flavour, le Camerounais Franko et le Mahorais Bacoili, Diamond Platnumz surchauffera pour la deuxième fois l'estrade du stade Ambodivoanio, et participera au festival Somaroho qui se tiendra du 31 juillet au 4 août prochain à Nosy-Be Hell-Ville.