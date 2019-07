Madagascar: Football / JIOI et CHAN - Un choix qui lèse tout le monde

Quelle équipe nationale mettre en priorité ? C'est la question qui se pose, après que le football ait décidé de mettre carrément deux équipes pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), dont le match aller face au Mozambique prévu à Tana le 28 juillet, date à laquelle on devait aussi prendre part à la finale des Jeux des Îles de l'Océan Indien. Du moins si la formation concoctée par Roro Rakotondraibe parvient à se hisser à ce stade de la compétition.

Le choix de la direction technique nationale se porterait-il sur le CHAN plutôt que sur les Jeux des Îles de l'Océan Indien ? On a tendance à le croire, rien que par l'absence des joueurs supposés être les meilleurs et qui sont restés à quai pour la CAN 2019.

Baggio sur les bancs. Dans la liste des Jeux des Îles en effet, on ne voit pas Ando de la CNaPS, le meilleur défenseur central à Madagascar, tout comme son coéquipier Toby, qui évolue sur le flanc droit de la défense.

Dans ce même ordre d'idée, l'absence de Baggio, le maître à jouer de Fosa Juniors, constitue aussi un gros point d'interrogation, alors qu'il est resté sur les bancs en Egypte.

Tsito, de JET Mada, ne fait pas non plus partie de la liste, alors qu'il est aujourd'hui dans une forme étincelante.

En dehors de cette CAN 2019, et surtout après la belle performance des Barea, les férus du football pensent légitimement qu'il est temps pour Madagascar de rafler l'or des Jeux des Îles, un titre honorifique qui devrait normalement revenir aux Barea locaux. Un objectif qui devrait passer avant la double confrontation contre le Mozambique dans le cadre de la CHAN, quitte à lâcher du lest lors du match aller à domicile du 28 juillet, pour aligner ensuite une équipe au grand complet au match retour du 4 août à Maputo.

Liste. En attendant, voici la liste des 24 joueurs retenus pour les Jeux des Îles du 19 au 28 juillet à l'île Maurice :

Gardiens : Ando et Jolce (CNaPS), Errysse (Fosa Tana)

Défenseurs : Patrick (Ajesaia), Rado (JET Mada), Tsilavina (Elgeco Plus), Tantely (Adema), Ricky (CNaPS), Andry Max et Lolody (Fosa Junior)

Milieux : Xavier (Fosa Juniors), Tsiry et Carlos (JET Mada), Richard Marcel (3FB Toliara), Tojo Kely et Tendry (CNaPS), Franck Aimé (Fomela), Rinho (Seychelles), Onja (Adema) et Jimmy Simouri (La Réunion)

Attaquants : Rufin (Adema), Tojo (CFTFC) et Fabien (FC Vakinankaratra).