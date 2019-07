Madagascar: ISRT-APB - Mise en place d'une formation en alternance dans les métiers bancaires

Afin d'améliorer l'employabilité des étudiants, tout en soutenant l'expansion du secteur bancaire à Madagascar, une formation vient d'être lancée

Il s'agit d'une formation destinée à améliorer l'employabilité des étudiants tout en soutenant l'expansion du secteur bancaire à Madagascar.

Innovant. Sur le terrain, le concept est de mettre en place une formation en alternance dans les métiers de la banque. Ce programme de formation innovant bénéficie du soutien de l'Agence Universitaire de la Francophonie, dans le cadre de son dispositif de Soutien aux formations professionnalisantes. Dispensée à Antananarivo et à Antsiranana, en co-diplomation entre l'Institut Supérieur de Technologie d'Antsiranana et l'Université d'Antananarivo, la formation de la première cohorte de 50 étudiants a débuté le 3 juin, et 4 établissements bancaires sont fortement impliqués dans son déploiement à ce jour : la BMOI, la BNI, la SGM et l'Accès Banque Madagascar. Cette formation repose sur un ensemble de formations académiques et pratiques en entreprise. La sélection des étudiants et leur formation sont conjointement menées par les professionnels de l'APB et les enseignants des universités. Afin de réduire le fossé entre le monde professionnel et académique, et veiller à une meilleure adéquation entre les compétences exigées par les banques et le contenu de la formation dispensée aux étudiants, un travail de co-conception du programme de formation a été mené, en étroite collaboration avec les professionnels de la banque.

Immédiatement opérationnelles. L'APB s'engage à accueillir et à accompagner les étudiants dans leur formation opérationnelle au sein des établissements bancaires. Ce projet de formation en alternance permettra au secteur bancaire d'avoir des ressources humaines de qualité, immédiatement opérationnelles et répondant à leurs besoins de compétences. Les échanges permanents induits par la formation en alternance, participent aussi à la pérennisation de la synergie de partenariat entre le secteur bancaire et le milieu académique. Ce projet est soutenu financièrement par l'Agence universitaire de la Francophonie pour une durée de 3 ans.