Sénégal: Systèmes financiers décentralisés - Une enquête révèle le nombre moyen de changement de compte

Le nombre moyen de changement de compte dans les systèmes financiers décentralisés est connu. Il est rendu possible grâce à une enquête de l'Observatoire de la qualité des systèmes financiers.

«Parmi ceux qui ont eu à changer de SFD (8,3%), une forte proportion (86,7%) déclare l'avoir effectué une (01) fois, 8,9% deux (02) fois et 4,4% plus de deux fois », renseigne le document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon la même source, l'exploitation des statistiques sur le turnover suivant une segmentation des clients révèle qu'une proportion élevée de personnes physiques (90,6%) déclare avoir effectué un changement de compte au niveau des SFD pour une seule fois, contre 6,7% pour deux fois et 2,8% pour trois fois.

Chez les personnes morales, il ressort les mêmes tendances sur le nombre de changement de SFD avec toutefois une proportion moins élevée chez les unités pour lesquelles le changement de compte est intervenu une (01) seule fois (82,8%) ; inversement, il est observé des taux plus élevés s'établissant à 11,1% pour une domiciliation de compte intervenue deux (02) fois et 6,1% plus de deux fois.

Il ressort des avis exprimés par rapport à l'ancienneté du turnover du portefeuille des SFD, une prépondérance des sociétaires (21,1%) dont le changement de compte remonte à 6 ans et plus, suivis de ceux ayant déclaré avoir effectué une nouvelle domiciliation entre deux et trois ans (18,3%) ; des proportions moindres de 16,9% et 15,0% sont observées respectivement chez les sociétaires dont le changement de compte se situe sur les classes modales « 3 ans - 4 ans » et « 4 ans-5 ans ».

Selon la catégorie des clients, des taux relativement élevés sont notés chez les personnes morales où il est relevé des changements de domiciliation de compte intervenus entre 6 ans et plus (24,0%), « 3ans - 4 ans » (20,1%) et « 2 ans - 3ans » (19,0%).