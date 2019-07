Soudan: Le Wali du Sud-Darfour salue les efforts de la Commission du DDR

Nyala — Le Wali chargé de l'État du Sud-Darfour, Hashim Khalid Mahmoud a rencontré, mercredi le Commissaire de la Commission du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR), Mohi Al-Din Idris.

Idris a informé le Wali sur les travaux de la Commission et leurs efforts en cours et à venir et de projets à l'avenir.

Muhieddine Idris a déclaré à la SUNA qu'il avait éclairé le Wali sur les projets de la Commission sur six axes (la démobilisation, l'intégration, la sécurité communautaire, la stabilité de la communauté, les projets pour les enfants et les soldats et l'enregistrement des armes).

Mohi Al-Din a promis à travailler dur pour assurer le succès des projets existants visant à développer l'État et à démobiliser ses combattants et à les intégrer, ainsi que la stabilité des communautés, afin de mener à bien le processus de paix.

De son part, le Wali a loué le processus de collecte d'armes et le retour volontaire des citoyens pour leurs villages.