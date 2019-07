Angola: Les administrations doivent être proactives

Luanda — Le gouverneur de Luanda, Sérgio Luther Rescova, a déclaré mercredi, que les administrations municipales et des districts devraient être proactives pour répondre aux préoccupations de la population.

S'exprimant lors d'une réunion avec les membres des commissions des résidents de Kilamba Kiaxi, après une visite à la municipalité, le gouverneur a plaidé a dit qu'on devait responsabiliser les collaborateurs et de les rendre plus engagés aux causes de l'administration pour la visibilité du travail fourni aux résidents de la municipalité.

À l'occasion, il a écouté certaines préoccupations des communautés, qui sont liées au déficit d'approvisionnement en eau potable et de l'électricité, au manque des institutions de santé et d'éducation, à la délinquance juvénile et au manque d'éclairage publique dans certaines zones de la municipalité.