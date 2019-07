Madagascar/Egypte: Egypte 2019 - La RDC à Alexandrie pour affronter le Madagascar

C'est avec un moral au zénith que les fauves congolais ont rejoint, le 3 juillet, la ville d'Alexandrie où ils seront reçus par les Bareas, le 7 juillet, en huitièmes de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Le plus dur commence donc pour les poulains de Florent Ibenge, qualifiés laborieusement en huitièmes de finale après avoir été été récupérés comme meilleurs troisièmes. Dans cette prochaine confrontation à élimination directe, les Léopards savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. C'est ainsi que depuis leur arrivée à Alexandrie, ils préparent sereinement leur match, loin de toute pression. Les séances d'entraînement alternées aux réunions techniques du staff ont lieu à l'Ittihad Club training center.

En tout cas, pour Florent Ibenge, la blessure de Jonathan Bolingi n'aura aucune incidence sur le groupe. Avec un joueur de moins, il entend poursuivre la compétition avec les vingt-deux athlètes restants. « On ne va pas faire autrement. On ne peut pas le remplacer. Nous sommes à vingt-deux maintenant, on va continuer comme ça. Je fais confiance à mon groupe. Pour l'instant, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas eu du temps de jeu, mais je leur ai passé le message hier ( Bolingi a quitté le groupe pour blessure). Il faut qu'ils continuent de travailler, de bousculer les autres. Et ils me connaissent, s'il y a la possibilité, ils peuvent jouer », a-t-il déclaré dans une interview accordée à radiookapi.net.

Le sélectionneur national mise sur la polyvalence de ses joueurs pour pallier éventuellement des situations du genre. « La chance quand vous faites un groupe, c'est d'avoir des joueurs polyvalents pour pourvoir justement pallier cette situation des blessés. Mais on a encore des joueurs comme Akolo qui peut jouer du côté droit comme milieu et comme ailier. Un avant-centre : Assombalonga, Mpoku, Mputu. Donc, il y a des solutions. On n'est pas abattu », a-t-il ajouté. « Je dis toujours qu'il ne faut pas se focaliser sur un joueur, mais sur un groupe », a-t-il ajouté.

Concernant le dispositif tactique qu'il compte mettre en place pour venir à bout de Madagascar qui a fait une forte impression en terminant premier de son groupe, le coach des Léopards estime qu'un schéma tactique n'a de sens que si les joueurs l'intériorisent. « Le système, on doit le travailler, les joueurs doivent le connaître, que ça soit en 4-4-2 ou 4-3-3 ou encore à 3-5-2, peu importe. L'important est qu'on n'ait pas de problème sur le terrain », a précisé Florent Ibenge.

A tout prendre, le match RDC-Madagascar s'annonce très serré. Les Léopards ont une ascendance psychologique sur les Bareas pour les avoir déjà battus. Cependant, ils devraient se méfier de cette équipe qui, entre-temps, a réalisé d'énormes progrès au point de titiller aujourd'hui les grandes nations de football africain, à l'instar du Nigeria dompté en phase de poules (0-1). Ragaillardis par cette victoire, les Bareas entendent rééditer l'exploit, dimanche, face à la RDC.