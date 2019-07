Congo-Brazzaville: Santé publique - La vaccination contre le choléra lancée dans quatre provinces

L'opération a été lancée, le 3 juillet, dans le Kasaï, Kasaï oriental, Lomami et le Sankuru, pour se clôturer le 8 juillet.

La deuxième phase de la campagne de vaccination cible un total de plus d'un million deux cent mille personnes âgées d'un an et plus. Dans le souci d'atteindre toute la cible, la stratégie dite de porte à porte a été choisie. Les vaccinateurs passent dans les ménages pour administrer le vaccin oral anti choléra.

"Cette campagne de vaccination anticholérique marque l'intensification de notre riposte en RDC ", a indiqué le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. "L'OMS et nos partenaires travaillent avec les autorités nationales pour développer cette campagne qui s'ajoute à plusieurs interventions introduites depuis le début de l'épidémie cholérique, y compris l'assainissement et le contrôle de la qualité de l'eau des sources aménagées dans les zones touchées, dont beaucoup sont faiblement couvertes par l'adduction en eau potable ", a-t-elle précisé.

Le Dr Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi, pense que cette nouvelle opération va jouer un rôle crucial pour maîtriser l'épidémie de choléra. La République démocratique du Congo (RDC), fait-il remaquer, connaît actuellement une conjonction sans précédent d'épidémies mortelles, avec notamment celles d'Ebola et de rougeole qui génèrent également une misère indescriptible à travers tout le pays. "Il faut absolument continuer à soutenir l'effort mondial de lutte contre ces épidémies : il n'est pas possible de laisser se poursuivre ces souffrances", martèle-t-il.

A l'heure actuelle, cette campagne préventive, pour laquelle plus d'un million de doses de vaccins oraux sont prévues, permettra de couvrir toutes les zones à risque de cette région centrale du pays. Les doses ont été fournies à partir du stock mondial de vaccins anticholériques financé par Gavi, l'Alliance du vaccin.

Renforcer la sensibilisation

La réussite de cette vaste opération d'immunisation contre le choléra passe par l'implication de la communauté qui doit être sensibilisée aux avantages de se faire vacciner. C'est ainsi que cinq cent quatre-vingt-trois mobilisateurs sociaux sont mis à contribution en raison d'un pour trois équipes en milieu urbain et deux en milieu rural. Ces mobilisateurs ont pour mission de sensibiliser la population au passage des vaccinateurs à leur domicile, en utilisant les mégaphones pour renforcer la communication, particulièrement en début de soirée.

La deuxième campagne de vaccination contre le choléra est organisée par le ministère de la Santé, avec l'appui technique, logistique et financier de l'OMS, de Gavi et du Groupe de travail mondial sur la lutte contre le choléra. La première a eu lieu en fin décembre 2018 et a permis de vacciner 1 224 331 personnes âgées de plus d'un an. L'objectif est de juguler une épidémie meurtrière qui avait fait, dans les cinq provinces concernées de la région du Kasaï, un total cumulé de 9 504 cas présumés avec quatre cent cinquante-huit décès entre janvier et décembre 2018.