Algérie: Le MAE célèbre la fête de l'Indépendance et de la jeunesse

Alger — Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a organisé, jeudi, une cérémonie à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, en présence de cadres du ministère et de membres de la famille révolutionnaire.

Après le lever du drapeau national et la récitation de la Fatiha, le secrétaire général (SG) du ministère, Rachid Bladehane, accompagné de moudjahidine, a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative dédiée aux martyrs de la révolution du 1er novembre 1954.

Cette cérémonie est organisée, chaque année, par le ministère des Affaires étrangères, en reconnaissance des lourds sacrifices consentis par les martyrs et les moudjahidine de la révolution nationale pour la libération de la patrie et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Pour rappel, le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a adressé, mercredi, un discours à la Nation dans lequel il avait affirmé qu'"il s'agit d'un rendez-vous cher à nos cœurs qui glorifie la date de libération de notre pays d'un système de colonisation de peuplement, grâce à une révolution pionnière qui magnifie l'histoire de notre peuple et qui confère à chaque Algérienne et Algérien, au fond d'eux-mêmes, ce sentiment de fierté, tout en leur faisant porter un message, fait de principes, de valeurs et d'idéaux".

"Cette révolution et ce qu'elle a généré comme épopées et luttes victorieuses demeure au fil du temps un motif de fierté et une source d'inspiration pour tous les Algériens", a soutenu M. Bensalah dans son discours, appelant la jeunesse à "s'approprier cette journée pétrie de valeurs novembristes pour en puiser sa force et sa détermination, afin d'orienter le cours de l'histoire vers l'objectif souhaité".