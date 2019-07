Seychelles: Les Seychelles et Maurice négocient une approche commune du plateau des Mascareignes

Les Seychelles et Maurice discutent de la manière d'incorporer un nouveau régime d'imposition et fiscal pour le plateau des Mascareignes, un plateau sous-marin géré par les deux pays.

La discussion se déroule lors d'une réunion de cinq jours qui se tient cette semaine à l'hôtel Coral Strand, dans le district de Beau Vallon, dans le nord de Mahé, pour examiner les progrès réalisés dans le cadre du développement durable de la zone de gestion conjointe.

Philippe Michaud, conseiller spécial du Département de l'économie bleue, a déclaré à la SNA que les deux parties étaient déjà convenues du code de taxation, mais que des discussions supplémentaires devaient être menées sur la manière de l'intégrer, les lois des deux pays étant différentes.

M. Michaud a déclaré que les revenus collectés seront partagés à parts égales.

La zone de gestion conjointe est le mécanisme de juridiction conjointe entre les Seychelles et Maurice sur une zone des fonds marins et de son sous-sol sous-jacent dans la région du plateau des Mascareignes. Il exclut l'eau et les organismes vivants situés au-dessus du plateau.

Un traité a été signé en 2012 et les deux nations insulaires ont obtenu les droits sur des fonds marins supplémentaires couvrant plus de 400 000 kilomètres carrés dans l'océan Indien.

La réunion a également abordé les différentes recherches en cours ou à venir dans ce domaine.

«Nous devons discuter de la question à savoir quels participants seychellois et mauriciens seront présents sur le bateau de recherche. Nous discutons de ce que nous allons faire avec les différentes informations recueillies après différentes recherches », a déclaré M. Michaud.

L'année dernière, le Dr Fridtjof Nansen, un navire équipé pour la recherche marine avancée et multidisciplinaire appartenant à l'Organisation norvégienne de coopération pour le développement (NORAD), a effectué des recherches dans la zone de gestion conjointe.

Le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen a effectué des recherches dans la zone de gestion conjointe en juillet 2018.(Seychelles Islands Foundation) Photo License: CC-BY

Nansen menait des recherches scientifiques sur la vie marine, l'océanographie et la pollution. Quatre Seychellois et un expatrié travaillant aux Seychelles étaient à bord du navire pour cette expédition de six semaines.

«Les informations sur les recherches menées sur cette zone océanique sont toujours en train d'être rassemblées», a déclaré M. Michaud.

Un autre point soulevé au cours de la réunion concernait un accord sur la réalisation d'une étude sismique signé avec Spectrum Geo, une société basée au Royaume-Uni.

«Nous avons eu un peu de retard dans cette recherche et nous avons discuté de la prochaine stratégie que nous allons adopter pour aller de l'avant», a déclaré M. Michaud.

Les données recueillies lors de l'enquête donneront un aperçu du potentiel pétrolier et gazier de la région. Il sera vendu à des sociétés impliquées dans l'exploration pétrolière.

Les questions juridiques et administratives, ainsi que le plan d'action pour la mise en œuvre du plan stratégique, ont également fait l'objet de discussions au cours de la réunion.

«En ce qui concerne la loi qui est conçue pour régir la région, il faut résoudre certains problèmes techniques», a déclaré M. Michaud.

Les discussions sur le plateau des Mascareignes ont commencé en 2002. Maurice et les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, se sont rencontrés à 23 reprises pour des discussions de gestion communes.