Congo-Kinshasa/Egypte: CAN 2019 - Onze joueurs dominent le classement des buteurs

Seize sélections sont qualifiées pour les huitièmes de finale, mais une seule soulèvera le trophée. Le titre de meilleur buteur de la compétition pourra consoler celui dont l'équipe ne sera pas sur le toit de l'Afrique. Il y a de la concurrence. Après une entrée timide, certains joueurs attendus ont commencé à gagner du terrain.

C'est en toute logique que les co-leaders de la première League sont au rendez- vous. L'Egyptien Momahed Salah a ouvert son compteur lors du deuxième match contre les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) avant d'enchaîner face aux Cranes de l'Ouganda. Son coéquipier en club, le Sénégalais Sadio Mané, lui a répondu, en signant un doublé face au Kenya. Le joueur sénégalais aurait pu faire mieux s'il n'avait pas manqué le premier penalty.

Quant à Cédric Bakambu, son doublé a permis à la RDC de soigner sa différence de buts et gagner la place parmi les quatre meilleurs troisièmes. Pour sa première participation avec sa sélection, le Malgache Charles Andriamatsinoro a marqué lui aussi des points avec ses deux buts, alors que le doublé de Michael Poté, contre le Ghana, a pesé dans la qualification du Bénin en huitièmes de finale.

Le Ghana pourrait remercier Jordan Ayew, qui a pu décompter la situation difficile dans laquelle se trouvaient les Black stars, en ouvrant le score face à la Guinée- Bissau, son deuxième but de la compétition, après celui inscrit face au Bénin. L'Ougandais Emmanuel Okwi, l'Algérien Adam Ounas et l'Egyptien Ahmed El Mohamady se donnent, eux aussi, des chances de figurer parmi les meilleurs buteurs.

D'autres joueurs profiteront des huitièmes de finale pour revenir à la hauteur de ceux ayant déjà deux buts à leur compteur. Parmi eux figurent Riyad Marhez, les Ivoiriens Max Alain Gradel , Serey Die, Jonathan Kodjia et Mawell Cornet, les Tunisiens Youssef Msakni et Wahbi Khazri, le Ghanéen Andrea Ayew, les Sénégalais Ismaila Sarr, Keita Baldé et Krepin Diatta, les Camerounais Yaya Banana et Stephan Bahoken, les Marocains Mbark Boussoufa et Youssef En Nesyri, les Nigérians Kenneth Omeruo et Odion Ighalo, le Malien Moussa Marega... La liste n'est pas exhaustive.