Congo-Brazzaville: Festival international des films courts La Pointe-Noire - Des partenariats sollicités

Après son édition expérimentale organisée en août dernier, la manifestation s'apprête à lancer sa première édition dans la ville océane. Pour garantir son succès, une soirée caritative sera organisée, le 6 juillet, afin de recueillir les fonds nécessaires.

Dénommée Soirée caritative pour le soutien au festival, l'activité qui va avoir lieu au bar resto la Terrasse, à Tié Tié, va réunir les amoureux du septième art et tout partenaire prêt à donner un coup de pouce à Michael Gandoh, l'initiateur du projet et toute son équipe. La soirée de collecte de fonds sera agrémentée par des prestations de slam, de stand up sans oublier la projection de la vidéo du Festival international des films courts La Pointe-Noire édition zéro, suivie de celle des cinq courts métrages produits lors de cette édition pilote. La collecte de fonds va clôturer la manifestation.

Le label Bilili ya Africa films corporation et le théâtre à la carte soutiennent cette initiative qui veut être une vitrine du cinéma congolais en général et du court métrage en particulier. Ce festival veut développer, à terme, au travers de ses activités, un travail d'éducation, de sensibilisation et de formation à l'endroit des réalisateurs en devenir qui, à travers des œuvres cinématographiques de fiction ou documentaire, vont mettre en exergue leurs capacités de création et leur talent. Les rencontres professionnelles et les ateliers de formation sont également prévus.

Signalons que Michael Gandoh est un réalisateur de films de fiction et de documentaire. Primé meilleur réalisateur en avril 2017 lors de la troisième édition du festival du cinéma congolais « Ya beto », il a créé son label de production Bilili ya Africa films corporation pour apporter sa pierre à l'édifice d'un cinéma congolais professionnel et compétitif.