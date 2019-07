Burkina Faso: Appel de Manéga - 100 nouvelles autres personnalités signataires

La liste des signataires de l'Appel de Manéga s'allonge de 100 autres personnalités de différentes catégories socioprofessionnelles. Elle a été livrée aux journalistes le jeudi 4 juillet 2019 à Ouagadougou.

Le comité éponyme a par ailleurs évoqué la situation des déplacés de l'arrondissement n°9 de la capitale et des victimes de la misère, pour lesquels il a lancé un SOS à toutes les bonnes volontés.

En rappel, l'Appel de Manéga, lancé le 15 juin dernier, est une initiative citoyenne et une interpellation pressante en lien avec la situation nationale dans le sens de la préservation de l'unité, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble contre toutes les formes d'incitation à la haine, la division et l'opposition des composantes de la Nation.

Un premier répertoire d'une centaine de personnalités, à cette occasion, avait déjà été enregistré. Cette fois-ci, c'est encore 100 nouvelles autres personnalités qui ont signé leur adhésion aux idéaux du fameux Appel.

Parmi elles, d'anciens cadres de l'administration publique et privée, des politiciens, des sportifs, des réalisateurs, des artistes, des journalistes-communicateurs, des commerciaux, des responsables d'ONG, des universitaires.

Il s'agit notamment, pêle-mêle, de têtes d'affiche comme Claver Yaméogo (MC Claver), Cheik Ahmed, dit Iron Biby (sportif), le chef de Garango, l'ambassadeur et ancien ministre de la Culture Filippe Savadogo, Alexandre Sankara (député), Adama Rouamba (cinéaste), les artistes Seydou Batoro (Donsharp) et Bamos Théo, Joachim Baky (promoteur de médias), Mohamed Domi (le plus Burkinabè des Algériens), Jean Koulidiati (professeur d'université et ancien ministre), Joachim Vokouma (directeur de publication), Ismaël Ouattara (commercial).

Justifiant le SOS en faveur des déplacés de l'arrondissement n°9 de Ouaga et de tous les autres sur le territoire national, situation qui pose le problème de la misère, le comité évoque la dalle du Trocadéro à Manéga, devant laquelle le lancement de l'Appel s'est fait le 15 juin passé.

Cette dalle, reconnue par les Nations unies dont une est implantée à son siège à New York, est selon lui le symbole de la lutte contre la misère, obstacle à la paix. Elle est construite en l'honneur des victimes de cette misère dans le monde.

En raison de la détresse que vivent les déplacés sur le site de l'arrondissement ci-dessus cité que le comité a visité le 2 juillet dernier, les bonnes volontés de tous bords sont invitées à des actions de solidarité urgentes pour sauver des vies.