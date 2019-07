Cote d'Ivoire: Tg master academy - Une plateforme pour accéder aux grandes écoles à l'étranger

A compter de la rentrée universitaire prochaine, s'ouvrira à Abidjan un programme de formation qui vise à outiller les jeunes qui désirent continuer leurs études supérieures à l'international.

Après six années d'activités orientées vers les professionnels, Actinobis vient de lancer un dispositif innovant destiné à la jeunesse. Il s'agit du Tg master academy qui va ouvrir ses portes le 16 septembre 2019.

Cette information a été rendue publique récemment au siège de l'institution à la Riviera Bonoumin.

A cette occasion, Achille Koukou, promoteur du Tg master academy, a fait savoir que l'objectif est de « préparer sur un an des jeunes à intégrer les grandes écoles en Europe et particulièrement en France ».

A l'instar de Hec Paris, Em Lyon, Escp Europe, Edhec, Centrale Supélec, Science Po et Isfa Lyon, etc. dont l'admission est très rigoureuse.

Cette académie permettra, en effet, de renforcer les capacités des postulants en anglais en vue d'avoir de très bons scores aux examens du Tage Mage, le Gmat et du Toeic (Test of english for international communication); de développer des aptitudes en techniques de calculs rapides ; de se préparer aux entretiens oraux ; d'accroître l'engagement associatif et sportif, etc.

Il s'agit de faire en sorte que les étudiants « développent leurs meilleurs réflexes pour réussir aux différents tests d'entrée dans les prestigieuses grandes écoles pour des études en master », a dit Achille Koukou.

Qui veut ainsi mettre son expérience personnelle ainsi que celles de personnes ayant déjà fréquenté dans ces grandes écoles, à la disposition de leurs jeunes frères.

Et d'ajouter: « le Tg master academy vous donne la possibilité d'intégrer les 30 meilleures grandes écoles sur les 410 en France. Et ces écoles de management font partie des meilleures au monde ».

L'autre atout est que ceux qui auront réussi à ces concours, auront également la possibilité d'obtenir des bourses d'études de ces écoles, de l'État ivoirien, des institutions internationales et fondations à l'instar de Benianh international, etc.

C'est la raison pour laquelle Johnathan Kandassamy, chargé de la Stratégie, invite les jeunes à intégrer au plus vite cette académie.

Car, dira-t-il, « l'éducation est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Et le retour sur investissement à intégrer une prestigieuse grande école à l'international est plus que garantie en termes d'emplois et de bons salaires ».

Pour être admissible, il faut une analyse de dossier et le postulant doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3, puis passer un test en anglais et en français.

Cette première promotion sera dans deux classes de vingt étudiants et vise 100% de réussite aux différents tests d'entrée dans les grandes écoles à l'étranger, après 700 heures de cours, tests et activités.

Aussi faut-il préciser que le Tg master coaching est un autre programme mis en place depuis quelques années pour ceux qui ne peuvent pas suivre des cours en plein temps.