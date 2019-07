Congo-Brazzaville: Sportissimo - Paul Sayal Moukila, Pierre Ndaye Mulamba et Raymond Bwanga Tshimenu aux premières loges du football congolo-congolais

Le football congolo-congolais, à la croisée des chemins, est à la recherche des voies et moyens de sortie de la tour d'ivoire. L'absence des Diables rouges du Congo à la 32e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) est regrettable.

Néanmoins, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), qui viennent d'entrer dans la phase décisive des éliminatoires directs dès ces huitièmes de finale, auront pour mission de redorer le blason quelque peu terni du football de ces deux pays du Pool Malebo.

Pourtant, vers les années, 72, 73 et 74 du siècle dernier, ces deux nations, avec leurs clubs : Cara de Brazzaville, AS V.Club de Kinshasa et Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi ainsi que leurs célébrités, Pierre Ndaye Mulamba, meilleur buteur africain de la CAN ; Paul Sayal Moukila, ballon d'or africain et récipiendaire du trophée Mobutu-Sese-Seko du meilleur sportif de l'année, attribué par l'Union des journalistes sportifs africains que présidait Lucien Tshimpumpu wa Tshimpumpu ; et Raymond Bwanga Tshimenu, qui avaient placé haut à cette époque le football congolo-congolais en Afrique. Chacun de ce trio était doublement champion d'Afrique avec son équipe nationale et son club. Paul Sayal Moukila le fut avec les Diables rouges à Yaoundé au Cameroun en 1972, et en 1974 avec son club Cara doublé du ballon d'or africain. Il est décédé le 24 mai 1992 à Meaux, en France.

Pierre Ndaye Mulamba, dont la mémoire a été évoquée à la CAN 2019 et une minute de silence observée avant le match des Léopards (RDC) contre le Warriors (Zimbabwe), était quant à lui champion d'Afrique des Clubs champions (aujourd'hui Ligue des champions d'Afrique des clubs) avec l'AS V.Club, en 1973, et champion d'Afrique des nations de football en 1974, au Caire en Egypte, où il fut sacré meilleur buteur avec un record de neuf buts jamais égalé jusqu'à ce jour. Au cours de la même année, il fera partie de l'ossature des Léopards à la Coupe du monde de football, Allemagne 1974. Ndaye Mulamba a tiré sa révérence en décembre 2017 en République sud-africaine.

Une autre célébrité de ces années-là est l'arrière central de Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi, Raymond Bwanga Tshimenu. Champion d'Afrique des nations de football avec les Léopards, en 1974, et ballon d'or africain en 1973. Il est triple fois détenteur des premiers sacres continentaux de son club en 1967-1968 et en 1980, vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe (actuellement Coupe de la confédération africaine -CAF). Bwanga Tshimenu réside encore à Paris, en France.

Pour rappel, l'histoire du ballon d'or africain qui consacre le meilleur joueur de l'année remonte à 1970 avec le Malien Salif Keita. Des quarante-huit éditions déjà organisées, les footballeurs camerounais (Roger Milla, Thomas Nkono, Théophile Abega, Jean Manga Onguene, Patrick Mboma et Samuel Eto'o) sont en tête avec onze podiums, suivis des Ivoiriens (Didier Drogba, Yaya Touré) avec six podiums et des Ghanéens (Ibrahim Sunday, Karim Addul Razak et Abedi Pelé) portent leurs podiums à cinq. Ces nations ont célébré au moins une fois une de leurs vedettes ayant été gratifiée à titre individuel : le Mali, la Guinée-Conakry, la RDC, le Congo, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Zambie, le Libéria, le Nigeria, le Togo, le Gabon et l'Egypte.

La liste des tous les vainqueurs du Ballon d'or africain se présente comme suit : 1970 : Mali (Salif Keita), 1971 : Ghana(Ibrahim Sunday), 1972 : Guinée-Conkry ( Cherif Souleymane), 1973 : RDC, ZaÏre à l'époque (Bwanga Tshimenu), 1974 : Congo (Paul Sayal Moukila), 1975 : Maroc (Ahmed Faras), 1976 : Cameroun(Roger Milla), 1977 : Tunisie (Tarak Dhiab), 1978 : Ghana (Addul Razak), 1979 : Cameroun (Thomas Nkono), 1980 : Cameroun (Manga Onguene), 1981 : Algérie (Lakhdar Ballumi), 1982 : Cameroun (Thomas Nkono), 1983 : Egypte (Mahmoud Al-Khatib), 1984 :Cameroun (Théophile Abega), 1985 : Maroc(Mohamed Timouni), 1986 : Maroc (Badou Zaki), 1987 : Algérie (Rabah Madjer), 1988 : Zambie (Kalusha Bwalya), 1989 : Libéria(George Weah), 1990 : Cameroun (Roger Milla), 1991-1992-1993 : Ghana(Abedi Pele), 1994-1995 : Liberia (George Weah dont un ballon d'or Européen ), 1996 : Nigeria (Nwankwo Kanu), 1997 : Nigeria ( Victor Ikpeba), 1998 : Maroc (Moustapha Hadji), 1999 : Nigéria(Nwankwo Kanu), 2000 : Caméroun (Patrick Mboma), 2001-2002 : Sénégal (El Hadji Diouf) 2003-2004-2005 : Cameroun (Samuel Eto'o), 2006 : Côte d'Ivoire(Didier Drogba), 2007 : Mali(Frederick kanoute), 2008 : Togo (Emmanuel Adebayor), 2009 : Côte d'Ivoire (Didier Drogba), 2010 : Cameroun (Samuel Eto'o), 2011-2012-2013-2014 : Côte d'Ivoire (Yaya Touré), 2015 :Gabon (Pierre-Emerick Aubameyang), 2017 : Algérie(Riyad Mahrez) et 2017 : Egypte(Mohamed Salah).