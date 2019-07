Congo-Kinshasa: Vient de paraître - " Le système monétaire et financier au Congo" du Pr Kato-Kalé Lutina

Publié aux éditions médias Paul, le livre de cinq cent quatre-vingts pages a été présenté au public, au centre Wallonie Bruxelles, à Kinshasa, devant les décideurs politiques, les professionnels du système bancaire, les étudiants, les enseignants et chercheurs. Cet ouvrage expose les problèmes spécifiques du système monétaire et financier en République démocratique du Congo (RDC).

Véritable mine d'informations inédites sur le système monétaire et financier en RDC, de la période précoloniale jusqu'à nos jours, le livre du Pr Kato-Kalé Lutina repose sur de nombreuses références bibliographiques relatives à l'histoire monétaire de ce pays. En d'autres termes, il vise à faire découvrir et comprendre le système monétaire et financier en RDC, l'un des vieux systèmes en Afrique noire. Il analyse l'évolution de la monnaie congolaise, décrit la structure et le fonctionnement de ses institutions, à savoir la banque centrale du Congo, les banques commerciales et autres intermédiaires financiers.

L'auteur analyse ce système au-delà des frontières nationales, précisément dans le cadre de la coopération monétaire et financière sous-régionale, régionale et internationale. « Nous pouvons affirmer que ce livre constitue un véritable traité sur les phénomènes monétaires relatifs à l'économie congolaise. Il est écrit d'une originalité incontestable », a affirmé le Pr Mabi Mulumba qui a fait la présentation critique de ce livre.

La politique économique congolaise ne s'est jamais adaptée aux exigences ou critères des institutions de Bretton Woods, d'où le dégraissage de l'aide au développement, à travers la réduction des effectifs à la fonction publique qui a augmenté le nombre des chômeurs vers les années 1983-1986, sans oublier la diminution des dépenses liées à l'enseignement, l'octroi des bourses et la restauration des étudiants. « Le FMI n'avait pas une meilleure perception des réalités des Etats africains. Au Sénat, nous avons eu à voter une loi sur la reddition des comptes. La population devrait savoir qu'est-ce que l'on a fait du budget. Certains services consomment plus et d'autres moins. Les gens ne s'informent pas sur le passé pour améliorer l'avenir. C'est pourquoi l'on dit que s'il faut cacher quelque chose à un Noir, il faut la mettre dans un livre », a renchéri le Pr Mulumba.

Par ailleurs, l'auteur, à travers ce livre, pose des problèmes qui attendent des solutions. Il s'agit donc de la fiabilité des données économiques en RDC, de l'indépendance de la banque centrale du Congo vis-à-vis des gouvernements, de la protection de l'épargne publique, de la consommation de la monnaie congolaise. Enfin, le Pr Kato-Kalé Lutina insiste sur le fait que la force d'une monnaie dépend de la force de son économie, d'après le principe « A une économie forte, une monnaie forte. A une économie faible, une monnaie faible ».