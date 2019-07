Congo-Brazzaville: Portrait - Christian Ndzellat Nkoussou encourage la diaspora à renouer avec la culture africaine

Le nombre d'abonnés ( 1 300 000) que comptabilise la page facebook Nofi, média du groupe Noir et fier, renseigne sur l'audience de Christian Dzellat Nkoussou aupès de la communauté noire en France.

Agé de 37 ans, ce jeune congolais de Brazzaville se lance dans l'entrepreneuriat en 2004, en développant sa première entreprise de mode Noir et fier (Nofi). Un concept révendicateur, identitaire mais surtout pas communautaire. A travers Noir et Fier, Christian Dzellat Nkoussou veut encourager la diaspora à renouer avec l'histoire de la culture africaine, grâce aux canaux de divertissement tels le cinéma, la musique, les réseaux sociaux..... et casser les barrières ainsi que les idées reçues sur la culture noire, d'où la promotion d'une certaine égalité des chances en France. « J'éprouve une très grande fierté quand j'observe l'histoire de ma communauté à travers les âges et les continents : l'histoire noire, africaine, ces leaders, tous ces anonymes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'intérêt général de la communauté à leur époque voire au-delà. Tout ce patrimoine culturel m'inspire pour qu'à mon tour, je puisse apporter ma pierre à l'édifice », indique-t-il.

Engagé et determiné, le fondateur de Nofi excelle aujourd'hui dans d'autres secteurs comme le journalisme, la communication, l'événementiel, l'agro-alimentaire. « Ma passion pour le journalisme est intimement liée à l'importance de ce métier qui permet d'informer, rendre compte, donner une opinion si nécessaire, témoigner, observer et surtout apporter une information objective. C'est quelque chose de nécessaire et de fondamentale pour l'avenir de nos sociétés », confie-t-il.

À travers Nofi, Christian Ndzellat Nkoussou veut davantage conscientiser la communauté noire de France sur ses origines. A cet effet, l'objectif est d'en faire un média incontournable empreint d'un impact interactif avec la communauté. Avec son équipe, il travaille sur la conception de moyens qui leur permettront d'être présents au plus près de la diaspora, en France et dans la sphère francophone. Parmi ces moyens figurent le digital ainsi que les créations prochaines d'une chaîne de télévision et d'une radio Nofi. «Pour moi, il était donc nécessaire d'effectuer un croisement entre le travail journalistique et la promotion de nos belles cultures aussi diverses que variées, leurs apports et l'intérêt de les valoriser partout où l'on se trouve, dans un monde de plus en plus globalisé», souligne-t-il.

Rappelons que Christian Ndzellat Nkoussou s'est lancé dans la mode en commençant avec la création d'un T-shirt personnalisé (avec le message Noir et fier) , en août 2004. Très vite, le concept a été accepté et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette idée d'être "Noir et fier." Depuis, il a créé une solidarité et une appartenance autour de sa marque.