Madagascar/Congo-Kinshasa: CAN 2019 - Jérémy Morel voit les Barea de Madagascar aller plus loin

Qualifié pour les 8ès de finale, la RDC jouera le Madagascar ce dimanche 7 juillet 2019 au stade d'Alexandrie. Sensation de ce début de CAN 2019, la Grande Ile va affronter la RD Congo, pour accéder à un premier quart de finale.

La nouvelle formule à 24, au lieu de 16, a invité de nouveaux pays à la table des festivités, comme Madagascar qui n'a pas hésité à se resservir. Les Zébus du Français Nicolas Dupuis ont étonné tout le monde en terminant premiers de leur poule, devant le Nigeria, qu'ils ont même battu (2-0). Opposés à des Congolais loin d'être brillants en huitièmes de finale (2 défaites, une victoire en poules), les Barea ne manquent donc pas d'ambition, et pourraient très bien retrouver le Sénégal ou l'Ouganda en quarts de finale du tournoi.

Jérémy Morel, dans la même interview accordée à RFI, a également donné son avis sur les performances malgaches dans cette CAN 2019 et sur la suite de la compétition : « Nous sommes peut-être moins armés sur le plan individuel que certaines grosses équipes, mais c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Et nous avons le bon état d'esprit. Après, nous parvenons à jouer, à marquer. Nous avons des joueurs de qualité et de la réussite. Et la réussite, il faut la provoquer. Tous les voyants sont au vert et il faut s'appuyer ce qui a été réussi contre le Nigeria notamment (2-0). Sur le plan défensif, j'ai vu beaucoup de choses positives, avec un bloc compact et des prises à deux, à trois... Si nous parvenons à garder ce niveau de maîtrise, nous pouvons espérer aller plus loin ».