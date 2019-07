Sénégal: Dakar hôte des Journées économiques et commerciales du Burkina Faso

Dakar — La troisième édition des Journées de promotion économique et commerciale (JPEC) du Burkina Faso au Sénégal se tiendra du 8 au 14 juillet à Dakar, en vue de raffermir les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, a annoncé jeudi l'ambassadeur burkinabè Jacob Ouédraogo.

"Notre pays, le Burkina Faso, a entrepris d'organiser ici à Dakar la 3ème édition des Journées de promotion économique et commerciale (JPEC) du 8 au 14 juillet prochain", a déclaré le diplomate burkinabè lors d'une conférence de presse.

Cette édition qui se tiendra à Dakar après celles tenues à Abidjan et Cotonou, va porter sur le thème : "Raffermissement des relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso et le Sénégal".

Une cérémonie d'ouverture officielle aura lieu mardi à 9 heures au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) "pour présenter les potentialités économiques ou d'investissement, la réglementation et plus généralement la description de l'environnement des affaires au pays des hommes intègres", a précisé M. Ouédraogo.

"Cette séance offrira également l'opportunité pour la partie sénégalaise de décliner les mêmes thématiques en vue d'asseoir de part et d'autre une bonne base de collaboration et de partenariat mutuellement avantageux", a-t-il ajouté.

Il a souligné que ces journées visent à promouvoir les activités économiques, commerciales et culturelles du Burkina au Sénégal afin de contribuer à raffermir les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays.

Elles ont également pour ambition de contribuer au "renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Sénégal, à travers la découverte et la promotion d'opportunités que présente le Burkina, à l'attention des opérateurs économiques du Sénégal et la diaspora burkinabè vivant au Sénégal", a indiqué le diplomate, également accrédité au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau et en Mauritanie.

L'organisation des Journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso au Sénégal "est donc une occasion qui devrait permettre de développer et de coordonner toutes les opportunités favorables au développement de notre partenariat économique et commercial avec le Sénégal", a-t-il poursuivi.

"Cette initiative procède du constat selon lequel des échanges économiques et commerciaux qui existent déjà entre nos deux pays, tout en présentant de fortes opportunités, ont besoin d'être galvanisés et raffermis", a fait valoir l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal.

Il a souligné "l'importance des exportations du Burkina Faso en direction du Sénégal, qui sont passées de 3, 862 milliards FCFA en 2015 à 6, 496 milliards FCFA en 2017, contre des importations au Sénégal de l'ordre de 21, 983 milliards de FCFA en 2017".

"C'est la preuve qu'il y a du potentiel et que celui-ci est loin d'avoir poussé ses limites, pour autant que des conditions soient réunies pour son optimisation", a-t-il soutenu.