Ile Maurice: Homicide involontaire - Une compagnie de construction au banc des accusés

La compagnie China International Telecom Construction Corporation est accusée d'homicide involontaire sur la personne d'Assok Nunduradu.

Ce dernier était tombé dans une bouche d'égout à cause des travaux que la compagnie entreprenait sur la voie publique. L'accident a eu lieu à Roches-Noires le 21 décembre 2018 et l'ouvrier avait succombé à ses blessures. Les avocats de la défense et la poursuite ont présenté leur plaidoirie et réquisitoire hier, le mercredi 3 juillet et le magistrat Pranay Sewpal donnera son jugement le 29 juillet prochain.

Me Dzedhaan Bhatoo du State Law Office a fait savoir que ce jour-là, la bouche d'égout était à moitié ouverte et de ce fait, la compagnie a failli à prendre des mesures de sécurité pour éviter les incidents. Il a précisé que les usagers de la route qui respectaient la limite de vitesse n'étaient pas en mesure de voir clairement le danger que ce trou représentait ce jour-là. L'avocat a aussi fait ressortir que l'ouverture dans la route n'était pas très visible à cause des ombres projetées à cet endroit.

Cependant, pour la défense, représentée par Me Chong Leung, la faute revient à la victime. L'homme de loi a révélé que la victime avait des ennuis de santé à cause des problèmes de vision.