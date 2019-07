Ile Maurice: Metro Express vs RunRail - Les différences

Les travaux du Metro Express abordent le dernier virage avant l'échéance du 30 septembre alors que le premier train au nom de Mauricio a été dévoilé aujourd'hui, jeudi 4 juillet. À quelques lieues de chez nous, l'île sœur s'apprête de son côté à mettre sur les rails un projet de transport similaire. Abandonné en 2010, le projet a été relancé en 2018. Le Réseau régional de transport guidé veut réaliser le projet RunRail. Sa mise en service est prévue au début de 2024. En quoi ce projet est-il différent de notre Metro Express ? Réponses.

Concertation avec la population

Le Conseil régional a mis à la disposition des Réunionnais un dossier de concertation de 35 pages. Pendant deux mois, les partenaires et le grand public auront l'occasion de l'étudier et de donner leur avis sur ce projet, en phase de conception, avant de décider d'aller de l'avant ou non. Ils ont jusqu'au 6 juillet pour se prononcer. Les avis du public seront ensuite analysés pour qu'une décision finale soit prise.

Dans le cas du Metro Express, aucune concertation préalable n'a été faite avec les habitants affectés par ce mode de transport ni de dossier. On se souvient que pour la phase 2, entre Rose-Hill et Curepipe, une rencontre devait avoir lieu entre les députés de Quatre-Bornes et le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha. Mais elle a été annulée à cause du rapport de l'Environmental Impact Assessment.

Un premier tronçon de 10 km

L'entrée ouest de St-Denis à la hauteur de la rue Bertin, et le quartier de Duparc, à Ste-Marie, constituent le premier tronçon de dix sta- tions, sur 10 km. Il desser- vira les sites importants sur un rayon de 500 mètres, notamment le CHU de Bellepierre, la caisse générale de la Sécurité sociale, l'université, l'hôtel de la région ainsi que la zone aéroportuaire Roland Garros et les Zones d'activités économiques Technor.

À Maurice, le Metro Express est réalisé en deux phases, sur une longueur de 26 km. La première phase relie Rose-Hill à Port-Louis, sur un tronçon de 13 km. Les neuf stations sont: Rose-Hill Interchange, Révérend Lebrun Station, Beau-Bassin Station, Nelson Mandela Station, Richelieu Dépôt, Black River Road Station, St-Louis Station, Victoria Station et Immigration Station (ce dernier fera finalement partie de la seconde phase).

Quant à la seconde phase, elle reliera QuatreBornes à Curepipe sur 13 km également. Les onze stations sont: Victoria Ave- nue Station, Quatre-Bornes Interchange, St-Jean Station, Trianon Station, Phœnix Station, Palmerstone Road Station, Vacoas Interchange, Sadally Station, Floreal Station, Curepipe North et Cu- repipe Interchange.

L'appellation tramway express

Est-ce un clin d'œil à notre Metro Express ? En tout cas, le RunRail sera desservi par un tramway express. Selon le dossier de concertation, le choix d'un tramway express a été fait en 2018, à l'issue de plusieurs études de variantes de tracés et de cinq autres modes de transport qui ont finalement été éliminés au profit d'un mode et d'un tracé qui répondent aux objectifs du projet. Sa vitesse de pointe est de 70 km/h.

À Maurice, le projet Mauritius Light Rail Transit a été abandonné après les élections de 2014. Le gouvernement Lepep annonce qu'il relance le projet sous l'appellation «Metro Express», en insistant qu'il s'agit d'un Light Rail Vehicle et non un tram.

Les prochaines étapes

La phase une, de Rose-Hill à Port-Louis, a débuté en 2018. Il est prévu que le premier Urbos 100, 3e génération, desserve cette ligne le 30 septembre. Quant aux travaux pour la deuxième phase, ils ont débuté officiellement début 2019. Selon le calendrier des travaux, le tronçon Rose-Hill-Quatre-Bornes sera opérationnel en septembre 2020. Le tronçon reliant Curepipe Port-Louis sera, lui, en service dans son ensemble en septembre 2021.

À La Réunion, après la concertation, une décision de poursuivre le projet devrait être prise en septembre, ainsi que le lancement d'un appel d'offres pour la conception réalisation-exploitation-maintenance. Le constructeur du projet sera connu mi-2020. La même année, les études seront finalisées ainsi que l'enquête publique et l'obtention des autorisations. Les travaux commenceront début 2021. En 2024, le tram sera en opération.

Coût du projet

Le projet du Metro Express a été évalué à Rs 18,8 milliards. Un kilomètre coûte environ Rs 1 milliard. Le coût de construction au kilomètre du RunRail est d'environ 30 millions d'euros (Rs 1,2 milliard).

Bruit et vibrations

À Maurice, pour limiter les vibrations à La Butte, G. Vinod, directeur de projet de Larsen & Toubro (L&T) affirme, lors d'une visite des lieux le lundi 24 juin, que des études sur les vibrations et le bruit ont déjà été réalisées. Des plinth rails ont été installés sur les parties surélevées. Des tapis de vibrations ont été installés sous le tracé pour réduire leur impact.

Selon le dossier de concertation, il est mentionné que globalement le tramway est très silencieux. Si le frottement d'une roue en acier sur un rail en acier peut provoquer des crissements en particulier dans les virages, ce phénomène peut être diminué par le graissage des roues et des rails. Quant aux vibrations, l'on explique que les véhicules roulant sur les voies ferrées génèrent des vibrations, dues au poids et à la vitesse du tramway, mais aussi sur la surface de contact avec la roue ou le rail. Or, la technique de la pose des rails a désormais évolué et les rails de tramway en zone urbaine sont généralement enveloppés dans une mousse polyuréthane ou du caoutchouc recyclé pour limiter ces vibrations.

Emplois

La société Metro Express Ltd a été créée pour gérer le Metro Express. Elle devra recruter 200 employés pour son fonctionnement. Pour les travaux, environ 4 500 ouvriers, principalement des étrangers, s'activent de Rose-Hill à Port-Louis.

Le RunRail à l'île sœur prévoit la création de 500 emplois en phase des travaux alors que 80 emplois permanents sont prévus en phase d'exploitation. Et que 21 000 emplois devraient être créés dans un périmètre de 500 m autour des stations du RunRail.