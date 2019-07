Maroc/Egypte: CAN 2019 - Mounié - «On a écrit l'histoire... . tout est possible » face au Maroc

C'est l'heure des matchs à élimination directe dans cette CAN 2019. Premier huitième de finale au programme ce vendredi 5 juillet avec la rencontre entre le Maroc et le Bénin. Les Lions de l'Atlas sont parmi les favoris alors que le Bénin découvre ce stade de la compétition.

Qualifiés en tant que meilleurs troisièmes du groupe F (3 nuls), les Écureuils n'ont pas brillé en phase de groupe, et doivent leur qualification aux mauvais résultats des autres nations placées dans d'autres groupes. Mais les Béninois se sont affichés comme l'une des sélections les plus coriaces du premier tour de la CAN 2019, accrochant tour à tour le Ghana (2-2), la Guinée Bissau (0-0) et le Cameroun (0-0). Une équipe donc invaincue.

Dans un entretien accordé à Radio France internationale (RFI), l'attaquant Steve Mounié a fait part de sa fierté quant à l'exploit réalisé par sa sélection, et s'est projeté sur les huitièmes de finale.

« Cette victoire est celle de toute l'équipe et celle de tout le Bénin. On forme un collectif et on l'a encore démontré aujourd'hui, face à cette équipe du Cameroun. On l'avait déjà démontré face au Ghana. Même si on n'a pas obtenu de résultat face à la Guinée-Bissau, on s'est qualifié en huitièmes de finale. On a écrit l'histoire », a-t-il affirmé.

Pour Mounié, la qualification n'était pas un rêve mais plutôt une suite logique, d'abord avec Oumar Tchomogo (l'ancien sélectionneur) puis Michel Dussuyer: « C'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on en récole le fruit. Mais il faut continuer à nous soutenir, parce qu'on essaie de rendre le peuple béninois très fier », a-t-il ajouté.

La pression est sur les épaules des Marocains après une phase de groupes ponctuée de 3 victoires en 3 matchs et surtout 0 but encaissé. De l'autre côté, le Bénin joue sans aucune pression puisque c'est une grande première pour ce pays au deuxième tour de la CAN.

Interrogé sur les chances du Bénin face au Maroc vendredi prochain, le joueur de 24 ans s'est dit confiant et croit aux chances des Écureuils. Pour lui, les Lions de l'Atlas sont du « même calibre que le Ghana et le Cameroun. On a fait des matches nuls face à ces équipes. Donc, c'est la preuve que tout est possible », a-t-il conclu.

Le Bénin sera tout de même privé de son meilleur joueur, l'attaquant de Huddersfield Town (Premier League d'Angleterre) Steve Mounié, pour cumul de cartons jaunes.