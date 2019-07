Maroc/Bénin: CAN 2019 - Saïss - « Penser qu'on est favoris, c'est l'erreur à ne pas commettre » face au Bénin

Les Lions de l'Atlas ont repris le travail, ce mercredi, pour préparer leur choc face au Bénin dans le cadre des 8es de finale de la CAN 2019.

Le Maroc est désormais fixé sur son adversaire en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et c'est le Bénin que les Lions de l'Atlas affronteront, vendredi prochain sur la pelouse du stade Al Salam (Caire). A première vue, c'est un duel déséquilibré. Mais en football, l'effet de surprise, souvent inattendu, est de plus en plus présent. Nous l'avons bien constaté avec le Madagascar. Raison pour laquelle, Romain Saïss le défenseur de Wolverhampton se méfie des Écureuils du Bénin.

« Maintenant, c'est un nouveau tournoi qui commence avec une phase à élimination directe. Il va falloir bien se préparer. Le Bénin, s'il est là, c'est qu'il le mérite ! Ils étaient dans une poule difficile avec le Cameroun et le Ghana et ils n'ont quand même perdu aucun match. Maintenant à nous de nous préparer sérieusement et de prendre au sérieux cette équipe, pour faire un bon match et nous qualifier », a confié le défenseur de Wolverhampton dans des propos relayés par lematin.ma.

Il a également assuré que l'adversaire avait des atouts à faire valoir et qu'il ne faudra surtout pas le sous-estimer, vendredi : « Je pense que c'est une équipe avec des joueurs de qualité, qui jouent dans de bon championnats. Ils ont aussi un bon collectif. Ils ont quand même réussi à mettre 2 buts contre le Ghana et ne pas encaisser face au Cameroun, le tenant du titre. Il ne faut pas les prendre de haut ou penser qu'on est favoris. C'est l'erreur à ne pas commettre ».

Les Marocains, qui n'ont pas caché leur joie pour avoir évité une grosse pointue pour ce tour des 1/8es de finale de la CAN 2019, sont dans l'obligation d'aborder la rencontre de demain avec le maximum de concentration, tout en évitant un éventuel relâchement ou excès de confiance, qui pourrait leur être fatal.