Maroc/Bénin: CAN 2019 - Yassine Bounou prudent face aux Écureuils du Bénin

Les Marocains ouvriront le bal des huitièmes de finale de la CAN 2019, vendredi, face à la «modeste» formation du Bénin.

Le Maroc est bien lancé dans cette CAN 2019 ! Premiers du groupe D, pourtant composé de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud, les Lions de l'Atlas ont impressionné, prenant 9 points sur 9 possibles et gardant leur but inviolé au cours des trois rencontres initiales. Figurant désormais parmi les favoris au sacre final, les hommes d'Hervé Renard seront à surveiller, à commencer par ce huitième de finale à venir face au Bénin.

En marge de la séance d'entraînement du mercredi, la première depuis la victoire face à l'Afrique du Sud, Yassine Bounou a évoqué la prochaine rencontre face au Bénin, une équipe qui s'est classée troisième de son groupe F, derrière le Cameroun et le Ghana, avec trois matches nuls en autant de rencontres. Le gardien numéro 1 des Lions de l'Atlas s'est exprimé au micro des représentants des médias marocains, assurant que l'équipe prend ses précautions avant d'affronter des Écureuils qui ont démontré leurs qualités.

« Comme vous avez constaté, toutes les sélections ont démontré qu'ils avaient du potentiel et qu'ils pouvaient surprendre des équipes supérieures sur papier. Une fois arrivé à ce tour de la compétition, il faut être solides mentalement et bien se préparer sur le plan psychologique. On prend en compte tous les scénarios et on s'attend à ce que l'adversaire tente de nous surprendre. Il faudra donc jouer avec notre intensité habituelle et signer une bonne prestation ».

A la tête des Lions de l'Atlas, Hervé Renard s'applique à refaire la recette qui l'a déjà sacré deux fois champion d'Afrique à la tête de la Zambie, puis de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire: une équipe très solide défensivement, qui profite de la moindre erreur de l'adversaire pour le punir.