Algérie/Guinée: CAN 2019 - Oukidja « On a bien étudié la sélection de la Guinée»

Gardien de but des Fennecs à la CAN 2019, Alexandre Oukidja s'est prononcé sur les huitièmes de finale de la compétition et la rencontre qui opposera l'Algérie à la Guinée.

Conscient que la rencontre ne sera pas facile, le gardien du FC Metz est toutefois confiant en ce qui concerne la victoire de son pays.

« On a bien étudié la sélection de la Guinée en se penchant sur ses points forts et ses points faibles. Et même si la rencontre promet d'être difficile, il suffira pour nous d'être dans un bon jour et les choses devraient bien se passer pour nous », a-t-il confié dans des propos relayés par Le Buteur.

L'Algérie se mesure à la Guinée dimanche à partir de 19H GMT.