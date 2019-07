Afrique: 8e de finale CAN 2019 - Duel entre Renard et Dussuyer à Al Salam

Après deux jours de pause, le ballon pourra à nouveau circuler, le vendredi 5 juillet 2019 sur les pelouses des stades égyptiens pour le compte des 8ème de finale de la CAN 2019. Deux affiches meubleront la journée du 5 juillet 2019 au Caire. Il s'agit de la confrontation entre le Maroc et le Bénin ( 16h GMT) et celle de l'Ouganda face au Sénégal ( 19 Gmt).

C'est au stade Al Salam du Caire que Marocains et Béninois tenteront d'arracher la qualification pour les quarts de finale de cette CAN 2019. Dans cette opposition, les Lions de l'Altas partent naturellement favoris au regard de leur rang dans le groupe D ( 1er avec 9 points).

Mais cette rencontre à élimination directe est une autre compétition où les Écureuils du Benin peuvent surprendre pour se positionner en quarts de finale. En tout cas la nouvelle bataille entre Hervé Renard et Michel Dussuyer sera rude.

"C'est une autre compétition qui démarre avec un tour supplémentaire, donc une marche de plus à franchir.

Mentalement on doit aborder ces matchs de façon différente mais avec un même objectif: être concentré et faire le moins d'erreurs possibles. Il faut une abnégation sans faille", a d'emblée réagi Hervé Renard , le jeudi 4 juillet 2019 en conférence de presse au stade Al Salam du Caire.

Il a ensuite évoqué le Bénin: "Cette équipe du Bénin je la connais assez bien, je connais Michel Dussuyer on a joué longtemps ensemble à Cannes. On s'est rencontré lorsqu'il était le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un de rigoureux et travailleur, et son équipe est à son image.

Le Bénin a une très bonne défense, tous les joueurs sont concernés et je sais que leur coach fait du très bon travail.

" Si Michel Dussuer est conscient de la " force de frappe" du Maroc, il entend joueur pleinement sa partition pour aller de l'avant dans cette compétition. "On connaît bien le Maroc, qu'on a affronté il n'y a pas longtemps.

C'est un des favoris du tournoi. On sait que ça ne sera pas facile mais on va tout essayer", a déclaré Michel Dussuyer. Accompagné par Mickaël Poté, les Écureuils qui pour la première fois passe le cap du second n'envisagent pas de s'arrêter en si bon chemin.

"On a prouvé qu'on avait les joueurs pour rivaliser avec les autres équipes. On ne va pas s'arrêter là", a dit Mickaël Poté avec confiance et assurance en conférence de presse.

Une affaire de prime perturbe les Cranes avant le match face au Lions de la Teranga

Au Stade International du Caire, Sénégalais et Ougandais en découdront pour le second match de la journée. Une rencontre qui intervient au moment où, une affaire de prime s'invite dans le camp des hommes de Sébastien Desabre, sélectionneur de l'Ouganda.

Les Cranes ont ainsi boycotté leur séance d'entraînement de mardi 2 juillet , et retardé celle de mercredi 3 juillet pour pousser la fédération à accéder à leur demande.

La Fédération a donc cédé à la plainte des joueurs pour verser la somme de 6000 dollars, le mercredi 3 juillet 2019. Mais Les Cranes ont perdu d' importants jours pour préparer cette rencontre face au Sénégal.

N'empêche, les Cranes veulent encore surprendre comme lors du premier tour. "On a joué un amical contre le Sénégal. Là, c'est un 8e de finale de la CAN. On doit tout donner pour gagner" a déclaré Denis Onyango, joueur en conférence de presse.