Ouganda/Sénégal: CAN 2019 - L'Ouganda prêt a relevé le défi face au Sénégal

Vendredi soir, au Stade International du Caire, les Lions de la Teranga vont devoir assumer encore leur statut en affrontant l'Ouganda pour le compte des huitièmes de finale de la CAN 2019.

Deuxièmes de leur groupe, grâce surtout à leur seul succès contre le Congo lors de la première journée, les Ougandais sont effectivement moins talentueux que la bande d'Aliou Cissé, et pourraient avoir du mal à soutenir la comparaison. Tenus en échec par le Zimbabwe (1-1) puis balayés par l'Egypte (2-0), les hommes de Sébastien Desabre pourraient tout de même poser des problèmes à Sadio Mané et ses coéquipiers. De la rigueur, de la densité dans l'entrejeu et de la rapidité en phase de transition. Et c'est ainsi que les coéquipiers de Denis Onyango ont des atouts à faire valoir.

« C'est une préférence, on a une équipe de challenge, on aime relever des défis. Pour nous c'est une motivation supplémentaire de jouer contre le Sénégal même si nous savons que ça sera difficile parce que c'est une grande équipe », a déclaré le sélectionneur de l'Ouganda Sébastien Desabre. Avant d'ajouter: « On s'est pas entraîné après le match de lundi. Il y'a un groupe qui s'est entraîné à la salle de gyms. Les joueurs entre fédérations pas importants de les dire, de petits conflits qui existent dans une famille. Les joueurs donnent tout sur le terrain. On a trois semaines de compétition où on vit en groupe ».

C'est dire que les choses sérieuses commencent pour les prétendants au trophée de la CAN 2019 et le Sénégal n'a désormais aucun droit à l'erreur. Avant de débuter la Coupe d'Afrique des Nations, l'Ouganda n'était pas vraiment attendu en 8èmes de finale. En effet, l'équipe avait été éliminée dès la phase de poules en 2017 et, auparavant, elle n'avait plus disputé la moindre CAN depuis 1978. Pour se hisser à ce niveau de la compétition, l'Ouganda s'est adjugé la 2e place du groupe A.