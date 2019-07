Maroc/Bénin: CAN 2019 - Renard - « Attention méfiance! Les Ecureuils ne sont pas là par hasard »

Les matchs à élimination directe de la CAN 2019 débuteront ce vendredi avec le 8eme de finale entre le Maroc et le Bénin.

En phase de poules, la formation du royaume chérifien a terminé premier du groupe D, en faisant carton plein (9 points) après s'être imposé face à la Namibie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Les hommes d'Hervé Renard disputeront donc leur prochain match en confiance, puisqu'ils sont favoris sur le papier. Ils devront tout de même se montrer plus efficaces devant un adversaire hiérarchiquement inférieur.

« C'est une autre compétition qui démarre avec un tour supplémentaire, donc une marche de plus à franchir, a d'abord lancé Hervé Renard en conférence de presse. Mentalement on doit aborder ces matchs de façon différente mais avec un même objectif: être concentré et faire le moins d'erreurs possibles. Il faut une abnégation sans faille », a enchaîné le technicien français.

Hervé Renard a ensuite évoqué le Bénin et un personnage qu'il connait bien, le sélectionneur adverse: « Cette équipe du bénin je la connais assez bien, je connais Michel Dussuyer on a joué longtemps ensemble à Cannes. On s'est rencontré lorsqu'il était le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un de rigoureux et travailleur, et son équipe est à son image ».

Les Ecureuils ont tenu en échec le Cameroun, la Guinée-Bissau et le Ghana pour se qualifier en tant que meilleur troisième et ce n'est pas rien ! C'est dire que le Bénin est à prendre très au sérieux.

« Attention méfiance! Ils ne sont pas là par hasard. À nous d'être à la hauteur de nos ambitions et ça passe par une qualification, quasiment obligatoire pour nous. Le match sera très compliqué », a ensuite lancé Renard comme une mise en garde.