Cote d'Ivoire: Assoa Adou, proche de Gbagbo - "Pas encore de plateforme avec le PDCI, 2020, CEI Affi et le FPI"

Le Secrétaire général du Front populaire ivoirien (Fpi) tendance Laurent Gbagbo, Assoa Adou était l'invité du journal Le Nouveau Réveil, dans le cadre de sa tribune de débats intitulée "Le fauteuil blanc", le jeudi 04 juillet 2019, au siège du quotidien, à Abidjan-Cocody, autour du thème : « 08 ans après le 11 avril 2011, quel Fpi face aux échéances électorales en 2020? »

Cette rencontre a été l'occasion pour Assoa Adou d'échanger avec les journalistes sur plusieurs questions, à savoir la division interne au Fpi, la réconciliation nationale, le retour de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, la plateforme du président du Pdci-Rda, la Commission électorale et indépendante (Cei) et les cartes nationales d'identité.

Pour lui, il n'y a pas de division au sein du Fpi, il n'y a que des divergences. << Dans tous les partis politiques, il peut arriver que certains choisissent des voies qui ne sont pas justes pour la continuation de nos objectifs. On ne peut pas empêcher les gens de changer. Il y'a des gens qui sont sortis de nos rangs et qui sont revenus après, notamment Agnès Monnet, Amani N'guessan et Agnero Paul. Et d'autres sont en route pour revenir. C'est Affi qui est parti. On espère qu'il aura le courage un jour de revenir à la maison ».

Se prononçant sur la réconciliation nationale, Assoa Adou a indiqué qu'elle est plus importante que préparer les élections en 2020. D'où l'urgence pour lui d'y aller. Selon lui, le Fpi n'est pas dans une position de vengeance. C'est pourquoi il a soutenu que son parti, sur instruction de Laurent Gbagbo, est disposé à discuter avec tout le monde pour que les Ivoiriens se retrouvent afin de sauver le pays qui, à l'en croire, se retrouve dans un état sinistré.

Répliquant à une question faisant état de ce que le retour de l'ex président Laurent Gbagbo serait illusoire, le Secrétaire général du Fpi a signifié que cela n'est pas une utopie. Pour lui, il doit revenir pour participer à la réconciliation. « Il est le seul capable de réconcilier les Ivoiriens. C'est une urgence qu'il revienne, et qu'il prenne place autour de la table de discussion avec les autres protagonistes pour que le pays retrouve la paix, la sérénité pour l'avenir des Ivoiriens », a-t-il ajouté.

La plateforme du Pdci, la nouvelle ossature de la CEI et la prorogation de la CNI

D'après Assoa d'Adou, « il n'y a pas de plateforme Pdci-Fpi ». Pour lui, le Fpi appartient à une seule plateforme appelée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds). Expliquant le rapprochement entre leurs deux formations politiques, il a précisé que cela est motivé par le fait que ces partis défendent aujourd'hui la même vision, celle de rétablir en Côte d'Ivoire, la paix qui, a-t-il soutenu, ne peut être possible sans la réconciliation. C'est pourquoi il a renchéri que cela implique que tous les hommes politiques et leaders d'opinion se retrouvent pour poser ensemble les conditions de cette paix. Sur la nouvelle composition de la Cei adoptée en Conseil des ministres du mercredi 03 juillet 2019, par le gouvernement ivoirien, l'invité du journal Le Nouveau Réveil a souligné qu'elle est déséquilibrée. « Ils n'ont pas répondu à l'appel des Ivoiriens, à ce que les gens attendaient. En 2020, le Fpi va aux élections et sera aux élections. La nouvelle ossature de la Cei est déséquilibrée. Elle est inacceptable. Les choses n'ont pas bougé », a-t-il dit.

Relativement à la prorogation de la date de validité des cartes nationales d'identité au 30 juin 2020, Assoa Adou a fait savoir que pour le Fpi, il faut aller même au-delà des élections de 2020 et attendre que celles-ci finissent pour parler de renouvellement des CNI.