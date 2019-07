Burkina Faso: 8es de finale de la CAN 2019

Les 8es de finale de la CAN Egypte 2019 débutent cet après-midi, et ce, jusqu'au lundi 8 juillet 2019. Les chocs Nigeria-Cameroun et Mali-Côte d'Ivoire seront les principales attractions de ce second tour.

Finis les calculs du 1er tour de la CAN et place aux matches couperet dès cet après-midi ! Les écureuils du Bénin, repêchés parmi les meilleurs troisièmes du tournoi, croisent les Lions de l'Atlas du Maroc. Les deux équipes se sont croisées à cinq reprises dans le passé et les Béninois se sont à chaque fois inclinés.

C'est dire que le Maroc part largement favori, mais doit faire attention au Bénin qui a démontré lors du premier tour face au Cameroun, qu'il avait un gros mental. L'autre rencontre de cet après-midi oppose les Cranes de l'Ouganda, l'une des révélations de cette CAN, au Sénégal de la star Sadio Mané.

Les Sénégalais qui ont terminé 2e de leur groupe derrière l'Algérie n'ont pas été convaincants lors de certaines rencontres. Alors que les surprenants Ougandais ont livré de solides prestations. Cette première confrontation dans une phase finale de CAN entre ces deux équipes très athlétiques, s'annonce palpitante.

Mais les Lions de la Téranga partent avec les faveurs des pronostics. Le 1er gros choc de ces 8es de finale opposera samedi 6 juillet, le Cameroun au Nigeria, deux grosses nations du football africain qui totalisent huit trophées continentaux.

Le tenant du titre, le Cameroun (5 fois vainqueur) est arrivé en Egypte avec pour ambition de conserver son trophée. Mais il aura en face, le Nigeria (3 fois vainqueur) qu'il a déjà croisé à six reprises en phase finale de CAN.

Même si les Lions indomptables enregistrent le plus grand nombre de victoires (3) lors de ces confrontations et que leur adversaire a coulé au premier tour face aux novices Malgaches, Zambo Anguissa et ses coéquipiers doivent se méfier des Super Eagles.

Le pays organisateur, l'Egypte, qui a réalisé un sans-faute lors des phases de groupes, ne devrait pas trembler face à une tendre équipe d'Afrique du Sud.

Sur ses propres installations et devant son public, les Pharaons, avec leur star de Liverpool, Mohamed Salah, partent largement favoris face à des Bafana-Bafana, le dernier repêché du 1er tour.

Jusqu'où ira Madagascar ?

Le dimanche, la surprenante équipe de Madagascar sera opposé à la RD Congo. Pour une 1re participation en CAN, les Barea doivent être déjà satisfaits de leur parcours.

Comme l'appétit vient en mangeant et au vu du faible niveau de jeu de la RDC lors de ses deux premiers matches de la CAN, Madagascar va certainement jouer crânement sa chance. L'autre match du jour mettra aux prises l'Algérie à la Guinée.

Le Silly national qui a terminé 3e de groupe va devoir hausser son niveau de jeu pour tenir tête aux Fennecs, certainement la meilleure équipe du 1er tour. Le capitaine de la Guinée, Naby Keïta, aura fort à faire dans l'entrejeu où Riyad Marez, Youcef Atal et Ismaël Bennacer règnent en maître.

Le derby ouest-africain le lundi 8 juillet, Mali-Côte d'Ivoire, est l'autre attraction de ces 8es de finale de la CAN. L'affiche est alléchante, surtout que cette fois-ci les Aigles du Mali, au vu de leurs matches du 1er tour, semble être un cran au-dessus des Eléphants.

Mais attention au complexe d'infériorité, côté malien, puisqu'en quatre confrontations en phase finale de la CAN, la Côte d'Ivoire a battu trois fois le Mali contre un nul. La jeune équipe malienne réussira-t-elle à vaincre le signe indien ? Wait and see !

Enfin à 19h, le Ghana défiera la Tunisie, la seule équipe magrébine qui n'a pas convaincu au 1er tour. Elle aura donc fort à faire face aux Blacks Stars qui ont terminé 1er de son groupe devant le Cameroun. Dans leurs confrontations en CAN, sur sept oppositions, le Ghana a gagné six fois contre un nul.