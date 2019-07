Cote d'Ivoire: Projet Fdfp - 286 travailleurs de Pme formés à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Le Secourisme, la Sécurité Incendie, la Gestion de la sécurité, de la santé et des conditions de travail. Ce sont les principaux modules au menu de la formation dont viennent de bénéficier 286 travailleurs issus de 43 Petites et moyennes entreprises (Pme) ivoiriennes.

Cette formation qui a duré 10 mois (de février à novembre 2018), s'inscrit dans le cadre d'un projet initié et financé par le Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp). La cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires a eu lieu, ce jeudi 4 juillet, à Azalaï Hôtel, à Marcory.

A l'occasion, Ange Leonid Barry-Battesti, secrétaire général du Fdfp a indiqué que ce projet a pour but de permettre aux travailleurs en général et aux bénéficiaires en particulier, de prévenir, donc d'éviter, les accidents de travail et les maladies professionnelles grâce à une formation appropriée.

« Les accidents et maladies professionnels, dont le nombre avoisine 7000 chaque année, selon l'IPS-CNPS, occasionnent des handicaps qui ont de graves conséquences sur la vie des travailleurs et réduisent la compétitivité des entreprises en augmentant le taux d'absentéisme et en baissant les rendements », a-t- souligné.

Ajoutant que ce projet qui vise à former plus de 500 travailleurs, est entièrement financé par le FDFP à hauteur de 80 771 250 F CFA.

« Le FDFP, dans sa nouvelle vision, est prêt à accompagner les initiatives de son champ de compétences en vue d'aider les entreprises à accroître leur compétitivité mais aussi, contribuer au maintien de l'employabilité des salariés pour le développement harmonieux de notre pays », a-t-il poursuivi.

Il a en outre, félicité les chefs d'entreprises qui ont permis à leurs salariés d'y participer. Ainsi que le Cabinet F2M, chargé de la formation pour la maitrise du sujet et son professionnalisme. «

Nous vous invitons Monsieur le Directeur Général de F2M, à continuer de suivre ces entreprises pour la mise en œuvre effective des acquis de la formation », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du Fdfp a aussi exhorté les bénéficiaires de cette formation à contribuer à la création, au sein des entreprises, des conditions nécessaires à la protection des hommes, du matériel et de l'environnement afin de favoriser l'accroissement de la compétitivité des entreprises respectives.

« L'expérience démontre qu'au moment où se produit l'accident ou l'incendie et celui où les secours spécialisés arrivent sur les lieux, de nombreuses minutes peuvent s'écouler, or la survie est une question de minutes, voire de secondes...

Il vous appartient d'être le relais pour l'implémentation au sein de vos entreprises des acquis de cette formation », a-t-il noté.

Dans le même sens, Mme Vlei Suzanne, membre du Comité de Gestion du FDFP, a assuré de l'engagement du Comité de Gestion à soutenir les initiatives du Secrétaire Général et de son équipe en faveur des clients et partenaires du FDFP.

« Dans sa nouvelle vision, le FDFP veut se réaffirmer comme l'organisme référent en matière de financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage et affiche sa volonté de se repositionner en tant que structure incontournable du dispositif national du champ formation/emploi », a-t-elle souligné.

Avant d'ajouter : « Dans cette optique, il est disposé à accompagner les initiatives de développement des entreprises et surtout celle allant dans le sens de l'amélioration de l'employabilité de la main d'œuvre ».

Pour sa part, Docteur Trazo, Directeur général du cabinet médical F2M, a affirmé qu'au moins, 7000 accidents de travail et une dizaine de maladies professionnelles sont déclarés chaque année, auprès de l'IPS-CNPS. « La CNPS débourse plus de 1,5 milliards de FCFA pour indemniser les victimes d'accident de travail.

Par ailleurs, ces risques professionnels occasionnent chez les travailleurs des souffrances physiques, psychiques et préjudices esthétiques à travers les nombreux handicaps et séquelles. Ils appauvrissent les travailleurs.

Les entreprises quant à elles payent un lourd tribut car ces accidents de travail et maladies professionnelles réduisent leur compétitivité en augmentant le taux d'absentéisme et en baissant les rendements », a-t-noté.

Au nom des bénéficiaires de la formation, de la promotion 2018, Tébi Alain, leur porte-parole, a indiqué quant-à-lui, exprimé « ses sincères remerciements » au Fdfp pour cet important projet. «

En effet, au cours de cette formation, nous avons appris ce que c'est que les maladies professionnelles et les accidents de travail, leurs causes, leurs conséquences, comment les prévenir, comment les évaluer et comment les prendre en charge pendant ou après notre vie professionnelle.

Nous avons aussi été formés sur le secourisme et la sécurité incendie à savoir comment appliquer les premiers gestes de secours, comment interagir avec une victime d'un accident et comment intervenir en cas de début de feu ou d'incendie », s'est-il réjoui.

Avant de poursuivre en ces termes : « Nous avons compris à la fin de la formation que la sécurité intervient à tous les niveaux de la vie que ce soit au travail, à la maison, sur la route, ou que nous soyons et que la vie n'a pas de prix, la santé est un don céleste qu'il faut préserver.

Nous nous engageons donc à mettre nos connaissances issues de cette formation en pratiques pour la protection des personnes, des biens et l'environnement ».