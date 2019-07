Maroc: Vient de paraître - "Le cortège du Sultan" de Seddik Maâninou

La troisième édition de l'ouvrage "Le cortège du Sultan", premier tome de la série "Ayam Zaman" (les jours d'antan), de Mohamed Seddik Maâninou, vient de paraître. L'ouvrage de 316 pages a été réédité après le grand succès qu'ont connu les mémoires du journaliste Seddik Maâninou "Ayam Zaman" et qui sont composées de quatre tomes dans lesquels il narre une série d'événements qu'il a vécus tout au long de sa carrière qui s'étale sur plus de 40 ans.

En préface de son ouvrage, l'auteur relève que le large succès de ses mémoires l'a motivé à sortir une nouvelle édition pour répondre à la demande croissante des lecteurs. Dans le premier tome, "Le cortège du Sultan", qui a une valeur particulière aux yeux de l'auteur, raconte les événements qu'il a vécus lors des premières années qui ont suivi l'indépendance du Maroc.

Seddik Maâninou nous apprend dans l'introduction de l'ouvrage qu'il traite de son enfance, de sa jeunesse, de son arrivée à la télévision et des luttes qui ont marqué cette période de l'histoire du Maroc, notant qu'il a essayé de présenter ses souvenirs les plus touchants et les événements les plus marquants. Dans cet ouvrage, il offre aux lecteurs la possibilité de l'accompagner lors des deux tentatives de coups d'Etat qu'il a vécues en tant que prisonnier des putschistes dans les locaux de la radio et de la télévision.

L'ouvrage "Le cortège du Sultan" est composé de cinq axes, à savoir. "L'enfance et la jeunesse", "A la télévision", "Lettre de fidélité", "Les deux tentatives" et "Les questions et mythes". La série "Ayam Zaman" de Seddik Maâninou se compose des tomes "Le cortège du Sultan", "La victoire éclatante", "La guerre de l'existence" et "Les années maigres", tandis qu'un 5ème tome devrait voir le jour dans un avenir proche.

Né à Tanger en 1944, Seddik Maâninou est titulaire d'une licence en droit. Durant son parcours professionnel à la radio et télévision nationales, il a couvert plusieurs conférences et sommets arabes, islamiques et africains et avait interviewé plusieurs chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères, outre sa couverture de plusieurs sessions des Assemblées générales des Nations unies.