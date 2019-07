Sénégal: Mise en œuvre du Pades - L'Afd et le Pme octroient 47,5 milliards de FCfa au pays

Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, a procédé mercredi dernier avec Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, à la signature de convention de financement du Programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal (Pades) pour un montant global de 72,2 millions d'Euros soit environ 47,535 milliards de FCFA.

Le Pades a pour finalité de contribuer à l'amélioration des compétences de tous les enfants sénégalais et à la poursuite réussie de leur parcours d'éducation pour assurer la réalisation des objectifs de court terme de l'éducation nationale dans le cadre du PAQUET entre 2019 et 2022.

Selon Amadou Hott, ce financement conjoint entre l'Afd et le Partenariat mondiale pour l'éducation (Pme) est constitué d'un crédit de 25 millions d'Euros soit 16 milliards 500 millions de FCFA octroyé par l'Agence Française de Développement (AFD) et d'une subvention de 47 millions 200 mille Euros soit 31 milliards 100 millions de FCFA répartie pour 37 millions 200 mille Euros soit 24 milliards 500 millions de FCFA du Partenariat Mondial pour l'Education et 10 millions d'Euros soit 6 milliards 600 millions de FCFA de l'AFD.

M. Hott estime que ce programme permettra au Gouvernement du Sénégal de se donner les moyens, de faire de l'école un lieu de socialisation, de citoyenneté et d'excellence, d'apporter une réponse appropriée à la demande d'éducation et de formation des populations, de mettre en œuvre la politique de développement d'une éducation de base et d'améliorer la gouvernance du secteur, conformément aux orientations de Macky Sall, président de la République.

«Avec ce nouveau financement, l'Agence Française de Développement (Afd) montre une fois de plus son engagement résolu à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de ses politiques de développement, en particulier dans le secteur de l'éducation et de la formation qui doit être un réel vecteur de développement », a déclaré le ministre des Finances. Il a précisé que la signature de la présente convention s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre du Programme d'actions prioritaires 2019-2023 du Pse, conformément aux engagements pris lors du Groupe consultatif de décembre 2018 à Paris.