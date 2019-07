Angola: Le président de l'Assemblée Nationale regagne Luanda

Luanda — Le président de l'Assemblée Nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a regagné jeudi soir Luanda, après avoir participe au IIe Forum International "Développement du Parlementarisme" et à la Conférence Parlementaire Russie-Afrique, qui se sont déroulés du 1er au 3 juillet, dans la Fédération Russe.

La présence de Fernando da Piedade Dias dos Santos dans ces deux événements est résultat d'une invitation de l'ambassadeur de ce pays européen accrédité en Angola, Vladimir Tararov, lors d'une réunion avec ce parlementaire angolais en avril de cette année.

S'exprimant lors à l'ouverture du 2e Forum international "Développement du parlementisme", le leader parlementaire a souligné le rôle des parlements dans la résolution des conflits mondiaux.

"Les questions à l'ordre du jour du Forum et de la Conférence nous amènent à penser que, malgré les efforts déployés par les gouvernements nationaux, un rôle plus actif et mieux coordonné des parlements nationaux constituera un accélérateur capable de répondre et de résoudre des problèmes communs relatifs à la paix et la sécurité internationales, l'attention portée aux jeunes, à l'environnement, à la réduction de la pauvreté et à la coopération économique, commerciale et culturelle ", a-t-il déclaré.

Fernando da Piedade Dias dos Santos a considéré le terrorisme international comme l'une des principales menaces pesant sur le monde et la décision de le combattre doit être partagée.

Selon le président du Parlement angolais, les parlementaires ont le devoir de promouvoir le dialogue régional et international pour la promotion de la paix, la sécurité et le maintien de la stabilité dans le monde, donnant ainsi l'exemple de l'Angola pendant la période de lutte de libération nationale.

Lors de son séjour en Fédération de Russie, Fernando da Piedade Dias dos Santos a maintenu un entretien avec son homologue russe, Vyacheslav Volodin, autour des liens plus étroits entre les deux organes législatifs. L'Angola et la Russie entretiennent des relations privilégiées depuis le 8 octobre 1976, date de la signature du traité d'amitié et de coopération à Moscou, à l'époque de la capitale de l'ex-URSS (Union des républiques socialistes soviétiques).