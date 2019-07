Congo-Kinshasa: Cour constitutionnelle - Le discrédit !

Une première dans l'histoire judiciaire de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle est revenue sur les arrêts qu'elle avait rendus auparavant en rapport avec les contentieux aux législatives nationales.

Un rétropédalage qui prend date dans l'histoire politique de la RDC. Du coup, le monde politique et juridique s'est levé pour réclamer un recadrage des procédures devant cette cour. Ce discrédit relance une fois de plus l'urgence de réformer tout le système judiciaire congolais.

La Cour constitutionnelle n'a pas su résister à la forte pression de l'opinion publique et politique à la suite des arrêts qu'elle avait rendus, en juin dernier, sur les contentieux en protestation des résultats provisoires des législatives publiés en janvier dernier par la Céni (Commission électorale nationale indépendante). Le tollé a été tel que la Cour constitutionnelle s'est vue dans l'obligation d'instituer en son sein une chambre spéciale pour corriger les erreurs matérielles qui avaient entouré ses arrêts.

Finalement, c'est le mercredi 3 juillet que la Haute Cour a statué et rendu publics les résultats définitifs des législatives nationales du 30 décembre 2018. Mercredi, le spectacle à la Cour constitutionnelle était assimilable à un jeu de chaises musicales. Des députés invalidés auparavant par la Cour, tels que Raphaël Kibuka, élu MLC à Mont Amba dans la ville de Kinshasa, Jean-Claude Kibala, député LAMUKA à Mwenga (Sud-Kivu), et Chérubin Okende, député LAMUKA à Lukunga dans la ville de Kinshasa, ont retrouvé leurs sièges à l'Assemblée nationale.

Si tous les invalidés n'ont pas trouvé gain de cause au niveau de la chambre spéciale, il faut dire que la haute Cour est sortie particulièrement affaiblie par cette épreuve. En se couvrant derrière les « erreurs matérielles » qui auraient entaché ses premiers arrêts, la Cour s'est fondamentalement discréditée. C'est le moins que l'on puisse dire.

Ces ratés de la Cour constitutionnelle poussent à revoir tout le système judiciaire congolais qui vient d'encaisser un grand coup. Il aura du mal à s'en relever de si tôt.

Ce rétropédalage de la Cour constitutionnelle dans le traitement des contentieux aux législatives nationales ramène à la surface le débat sur son recadrage. Dans l'opinion publique, tout comme dans la classe politique, on ne jure que par ce changement pour redonner à la justice ses lettres de noblesse.

Tirs croisés

« La révision de ces arrêts prouve à suffisance la pertinence de la proposition que nous faisons au G7, avec Moïse Katumbi, à savoir qu'il faut créer une chambre d'appel au niveau de la Cour constitutionnelle pour respecter les normes universelles en matière de justice équitable et de respect des droits de l'Homme », a dit à ce propos, Christophe Lutundula, député national LAMUKA, dans une intervention relayée par la radio Top Congo. C'était en réaction aux arrêts correctifs rendus par la Cour constitutionnelle.

Christophe Lutundula n'a pas manqué de mentionner l'intervention du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. En fait, c'est ce dernier qui a amené la Cour constitutionnelle à revenir sur ses arrêts contestés par une large opinion. « Il faut d'abord saluer l'implication personnelle du président de la République, qui a interpellé les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle et les a placés devant leurs responsabilités. Cette intervention prouve en fait que notre problème globalement est celui de leadership », a-t-il fait savoir, saluant en même temps le courage des juges de la Cour constitutionnelle qui « se sont aperçus qu'il fallait répondre à la voix du droit, de la justice et du respect des normes de la République. Ils ont ravisé la position. Ils ont réexaminé froidement certains cas. Et on ne peut que s'en réjouir ».

Quoique revalidé par la Cour constitutionnelle dans sa circonscription de Mwenga, dans le Sud-Kivu, Jean-Claude Kibala n'en est pas fier. L'élu pense qu'au regard de tout ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, la survie de l'Etat exige la dissolution du Parlement pour donner l'occasion au président d'insuffler réellement le vent du changement dont il s'est dit porteur. « Il revient au président investi Félix Tshisekedi qui représente la RDC partout de prendre une décision d'homme d'Etat et de revoir ces élections pour nous amener aux législatives nationales, provinciales et sénatoriales d'ici une année s'il veut diriger ce pays », note Jean-Claude Kibala.

De l'avis de l'élu de Mwenga, l'opprobre dont s'est couverte la Cour constitutionnelle dans le traitement partisan des contentieux aux législatives nationales est un bel argument dont pourrait se servir le président de la République pour décréter la dissolution du Parlement. « Le président de la Cour (constitutionnelle) a accepté que chez lui, il y a eu du désordre, de la corruption. Le président de la République peut se saisir de cette opportunité pour d'abord relever de leurs fonctions les juges qui sont nommés par lui-même (on peut aller dans les détails pour lui dire comment le faire, lui expliquer les mécanismes), et pour la magistrature, il peut demander au procureur quels sont les juges qui ont été corrompus et du coup il peut changer cette Cour constitutionnelle et après il peut mettre en place une Cour pour le bienfait de la République et de ce fait dissoudre le parlement, afin d'organiser les élections pour avoir des élus qui représentent réellement les voix de la population. Et avec ces derniers, il pourra construire la République », préconise Jean-Claude Kibala, interrogé par le site d'infos en ligne, actualité.cd.

Comme si cela ne suffisait pas, la Société civile est entrée dans la danse en lançant une pétition en vue du « déboulonnage » des juges de la Cour constitutionnelle. C'est ce que vise l'Union nationale des cadres universitaires congolais pour le développement (UNCUCD).

Dans un courrier daté du 2 juillet, l'UNCUCD a saisi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour solliciter son « apport citoyen pour la transmission et communication de cette pétition au peuple congolais ». Cette organisation justifie sa pétition au regard « des irrégularités constatées, notamment le non-respect des lois de la République par la Cour constitutionnelle dans le traitement des contentieux électoraux des législatives du 30 décembre 2018 et, du 31 mars 2019 ; ce qui risque de mettre en péril la démocratie en République démocratique du Congo ».

Dans ses revendications, cette organisation de la société civile inscrit son action dans le cadre de l'article 3 de la Constitution qui rappelle que « Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'Autorité publique qui répond dans 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative ».

Redorer le blason

A tout prendre, l'épilogue de la Cour constitutionnelle a démontré, grandeur nature, le niveau de déliquescence de l'appareil judiciaire congolais. Le scénario funeste de la haute Cour n'est que cette face révélée de l'iceberg. Derrière celle-ci se déclinent plusieurs injustices qui se commettent à différents niveaux du système judiciaire de la RDC.

A Bunia, dans l'Ituri, où il vient de séjourner, Félix Tshisekedi a réitéré devant la presse sa ferme détermination à redonner à la justice ses lettres de noblesse en plaçant à différents degrés de juridiction des juges « honnêtes et intègres ». Comme pour dire qu'il en existe encore en RDC. Il faut donc revaloriser cet oasis de juges qui n'auront pour seul maître à obéir que la loi. Il s'agit de faire véritablement de la justice un pilier de la démocratie. Tout le monde s'accorde que sans la justice équitable et impartiale, l'émergence d'un Etat de droit en RDC sera un vœu pieux.