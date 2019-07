Congo-Kinshasa: Premier concert le 5 juillet à Showbuzz - Zaiko Langa Langa reprend la scène avec ardeur !

C'est au cours d'une grande conférence de presse soutenue par la radio Top Congo FM que Joseph Mvula Nyoka Longo a annoncé le retour avec fracas des activités du groupe Zaiko Langa Langa Nouvelle Formule, sur la scène kinoise après plus de sept mois d'absence au pays.

Une rencontre mirobolante suivie d'un showcase inédit a permis aux chevaliers de la plume et du micro de découvrir et déguster en primeur la nouvelle sauce concoctée par Ya Jossart et ses poulains dans l'album « Sève » qui s'annonce palpitant sur le marché du disque congolais.

Le Président de Zaiko Langa Langa a profité également de l'occasion pour faire la restitution de la tournée musicale que vient d'effectuer son orchestre en Amérique. Mais, également de fixer les fanatiques sur l'ensemble du programme marquant la célébration du 50ème anniversaire d'existence de Zaiko Langa Langa dans l'arène musicale africaine.

A cet effet, trois grandes étapes caractérisent cette festivité de 50 ans de carrière de l'orchestre, qui a vu le jour un certain 24 décembre 1969, à Kinshasa. Premièrement, la fête sera célébrée aux rythmes endiablés de « Sève », nouvel album du Président Jossart et Zaiko dont son lancement sur le marché intervient à la deuxième semaine du mois de juillet 2019.

Ensuite, il y aura la partie scientifique avec la sortie d'un livre écrit par Nyoka Longo et Auguy Mayamba (décédé) qui fait le récit de la création, du parcours, des réalisations, des illustres personnages qui ont marqué l'histoire de l'orchestre de 1969 à nos jours.

Cet ouvrage sera porté sur le font baptismaux, au cours d'une cérémoniale qui aura lieu à Kinshasa.

Pour joindre l'utile à l'agréable, "bakolo ngwasuma" prévoit également une série de productions scéniques de tout genre (VIP ou populaire) à Kinshasa et à l'intérieur du pays. A en croire Nyoka Longo, l'idéal est de permettre à tout le monde de participer et célébrer avec faste le cinquantenaire de cet ensemble musical qui incarne toute une génération dans l'histoire politique et culturelle de la RDC.

Pour le Président N'yosh, le coup d'envoi de festivité sera donné déjà ce 5 juillet en la salle Showbuzz (Rond-point Socimat) et le 6 juillet au Village Chez Ntemba, dans la Capitale. Deux rendez-vous exclusifs qui s'inscrivent dans le cadre de la reprise des activités de l'orchestre après sa tournée fracassante au Canada et aux USA.

Une organisation parfaite se prépare autour des 50 ans de Zaiko avec la participation musclée de Christian LUSAKUENO, patron de Top Congo, et tant d'autres partenaires pour donner du tonus à cette célébration historique de ce groupe devenu pratiquement un patrimoine national en RDC.