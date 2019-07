Sénégal/Ouganda: CAN 2019 - Youssouf Sabaly, Salif Sané et Alfred Ndiaye sont de retour

La deuxième huitième de finale de la journée va opposer l'Ouganda, l'une des équipes surprises de cette CAN 2019, à l'un des favoris, le Sénégal !

Aliou Cissé est conscient qu'il lui faudra toutes ses forces pour venir à bout des Cranes ougandais. Les Sénégalais doivent faire attention aux Ougandais qui ont laissé une bonne impression dans cette compétition. Mais il y'a une excellente nouvelle pour le Sénégal. Youssouf Sabaly, Salif Sané et Alfred Ndiaye, tous trois blessés au cours du premier tour, sont aptes à rejouer.

« Je ne peux pas dire s'ils vont jouer ou pas, car c'est de la responsabilité de l'entraîneur mais on les a récupérés et ils s'entraînent normalement, a indiqué à l'APS Abdourahmane Fédior, le médecin de l'équipe nationale. Le climat est assez rude au Caire avec une moyenne de 35 degrés durant les matchs. On a récupéré ces joueurs à la fin de la saison. Ils n'ont pas bénéficié d'une période de récupération. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont eu des problèmes sur le plan physique, expliquant du coup ces blessures. »

Sur le papier, le Sénégal est largement donné vainqueur de cette huitième de finale de la CAN 2019 et pourtant, la partie est loin d'être gagnée. Dans le groupe A, l'Ouganda a terminé derrière l'Égypte mais devant la République Démocratique du Congo. Surtout lors de ces deux confrontations, face aux favoris de cette poule, les Grues ont offert un visage plus que séduisant.