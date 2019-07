Sénégal: CAN 2019 - 8ès / Sébastien Desabre - « On aime relever les gros challenges »

Sénégal - Ouganda, c'est l'une des huitièmes de finale les plus ouvertes de la CAN 2019. Les deux équipes vont se livrer un duel sans merci ce vendredi dans l'antre de la grande finale. Très motivée, l'Ouganda voudrait faire sa deuxième victime après la RDC.

En conférence de presse, le sélectionneur des Cranes de l'Ouganda Sébastien Desabre affirme que son équipe aime jouer face aux grandes équipes.

« On ne choisit pas les équipes mais on aime relever les gros challenges, comme on l'a montré lors du premier tour. C'est une motivation supplémentaire de prendre le Sénégal. Ce sera difficile mais on croit en nous, en nos forces. Même si on respecte l'équipe, on ne craint pas le Sénégal... » a-t-il révélé.

La préparation de ce match a été tronquée par un problème de primes ce mardi. Desabre est revenu sur cette affaire et a parlé de l'état d'esprit de l'équipe à quelque heures de la rencontre.

« Il y a eu un désaccord entre les joueurs et la Fédération. Ce n'était pas vraiment très important car ce sont des petits conflits dans des familles. Et puis ça s'est résolu. Et on a repris l'entraînement, hier, avec encore plus de cohésion. Cela influe positivement sur nous, ça nous a apporté un plus. On est une équipe très soudée et encore plus après ce mini-événement. C'est peut-être mieux pour nous ce qui s'est passé, ça fait partie de mon travail de m'adapter et de tirer profit de tout ce qui se passe » a-t-il fait savoir.

Finaliste de la CAN en 1978, les Cranes de l'Ouganda retrouvent le deuxième tour de la compétition 41 ans après.